Не только университет имени Сковороды: к Каразину хотят присоединить еще один харьковский вуз, коллектив возмущен

Украинскую инженерно-педагогическую академию хотят присоединить к Харьковскому национальному университету им. Каразина. Коллектив вуза возмущен таким решением и обратился в Министерство образования и науки за разъяснениями.

О ситуации сообщили на официальной странице УИПА в Facebook. Там отметили, что не увидели убедительное объяснение целесообразности объединения вузов в ответе МОН.

"Мы не против реформ в высшем образовании. Понимаем, что это нужно делать для улучшения качества образования Украины. Но любые реорганизации нуждаются в взвешенном, обоснованном подходе. А основное – прозрачного! Нам непонятно, почему выбор по "объединению" с другим заведением пал на наше заведение? С начала полномасштабного вторжения врага на территорию Украины, от которого страдал больше всего Харьков, большинство преподавателей оставались в городе и делали все, чтобы поддерживать преподавателей и студентов, возобновить образовательный процесс", – говорится в сообщении.

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На странице ЗВО отметили, что МОН должно было обратиться в первую очередь к коллективу академии, чтобы там могли подготовить дорожную карту дальнейшего развития вуза и обосновать последствия такого решения для учебного заведения. Кроме этого, сотрудники УИПА требуют от Минобразования объяснений по обеспечению сохранения автономии академии и развитию специальности "Профессиональное образование".

"Требуем предоставить нам разработанную в таком случае дорожную карту административных, финансовых, кадровых, образовательных, научных мероприятий по присоединению УИПА к составу другого высшего образования; прогнозные оценки последствий и ожидаемых результатов введения такого присоединения для каждого из объединяемых университетов. То есть все то, на основании чего было определено, что такое объединение является оптимальным вариантом для того, чтобы повышать конкурентоспособность учебного заведения и гарантировать его выпускникам качественные знания", – говорится в сообщении УИПА.

В комментариях под сообщением студенты выражали свое недовольство таким решением, в том числе и спрашивали, почему именно этот регион подпадает под реформу:

"А почему именно наши регионы подпадают под объединение? Города-миллионники должны сокращать рабочие места? Это возмутительно".

"Я, как студентка УИПА, не согласна! В первую очередь вопрос: "Почему нас студентов не спросили"? У нас тоже есть голос! Вы так не считаете? Когда я выбирала ВУЗ, шла на отзывы знакомых, которые учились в академии раньше. И знаете, что они мне сказали? "Да, иди в УИПА, там ты получишь хорошие знания". УИПА – это 2-е место после родного дома, куда мне хочется приходить и жить, проживая эти мгновения восхищение от полученных знаний".

"УИПА – один из двух вузов в Украине, которые готовят преподавателей для профессионального образования. "Реорганизация" окончательно уничтожит подготовку рабочих кадров, которые, как никогда, нужны нашей стране!"

"Я категорически против объединения институтов. УИПА – самодостаточный университет, с историей, прекрасно подобранным преподавательским коллективом и обилием студентов. Не вижу никакой обоснованной позиции относительно объединения этого вуза с каким-то другим учебным заведением. К тому же, объединение университетов приведет к снижению конкуренции между учебными заведениями, а значит, и уровень стараний преподавателей начнет снижаться".

Коллектив и администрация заведения направили письма о своей позиции президенту Украины, Верховной Раде, премьер-министру, министру образования и науки.

Напомним, преподаватели и студенты Харьковского университета им. Сковороды также не поддерживают объединение с университетом Каразина. По их мнению, такое решение неудачно и приведет к сокращению педагогического состава и ухудшению качества образования.

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