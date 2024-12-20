Не ты выбираешь кружок, а кружок выбирает тебя: беженка назвала существенную разницу во внешкольном образовании Украины и Германии

В Германии очень развита система внешкольных занятий для учеников. В больших городах существует очень много разных кружков для детей и занятия в них практически бесплатные.

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Об этом OBOZ.UA рассказала Полина Новикова – украинская беженка, переехавшая в Германию из-за войны. К примеру, в Баварии, где она сейчас проживает с семьей и работает учительницей, очень развит футбол и хоккей.

"Бавария – это о футболе, о хоккее. Даже в нашем городке есть ледовый зал, где тренируется местная команда. Также очень большой стадион для футбола", – рассказала она.

Однако проблемой маленьких городов является то, что занятия в кружках здесь в основном проводят раз в неделю. В то же время в Украине обычно секции можно посещать и три-четыре раза в неделю. Кроме того, выбор кружков в маленьких городах более ограничен, чем в больших.

"Мне хотелось бы, чтобы у ребенка был больший выбор секций. Например, продленный день здесь длится до 16 часов, в общем, есть небольшой креативный кружок, где что-то делают, вырезают, готовят какое-то душистое масло для салата, то есть идеи разнообразные. Есть спортивный кружок, где разные настольные игры, есть еще творческий. Английский язык, какой-то паркур, кружок конструирования LEGO вообще найти нереально. Конечно, в больших городах это все есть, в маленьких чуть ли не катастрофа. Не ты выбираешь кружок, а кружок выбирает тебя", – рассказала Новикова.

Кружки для детей в Германии очень доступны – если ребенку нравится заниматься, а родители не могут оплатить, он все равно будет посещать занятия и о деньгах никто не будет спрашивать.

"Например, мой сын играет в большой теннис, и что важно сказать, это все доступно, почти бесплатно, то есть в Киеве я бы никогда не смогла себе такое позволить. А тут даже я в 37 лет пошла заниматься теннисом, потому что поняла, что не смогу от этого отказаться. Также есть плавание. Но если в Украине мы привыкли посещать занятия три-четыре раза в неделю, то проблемой всех кружков в нашей местности есть то, что они раз в неделю", – добавила украинка.

Полное интервью с Полиной Новиковой читайте на OBOZ.UA в субботу, 21 декабря.

Первая часть разговора с Новиковой доступна по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам украинской беженки, в школах Германии не распространено использования учениками мобильных телефонов в школах. Обычно их применяют только, чтобы позвонить родителям. А в средней школе есть специальные ящики, куда подростки их складывают.

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