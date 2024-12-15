У детей нет времени, а подростки складывают телефоны в специальные ящики. Украинский учитель рассказала о политике немецких школ относительно гаджетов

В школах Германии не является распространенным явлением использования учениками мобильных телефонов в школах. Мало кто из детей использует их для игр, как правило, только для того, чтобы позвонить родителям. А в средней школе есть специальные ящики, куда подростки их складывают.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала украинская журналистка Полина Новикова, которая с началом полномасштабного вторжения России уехала за границу и сейчас работает в Баварии учительницей. По ее словам, учителя используют телефон школы, если нужно созвониться с родителями.

Также существует электронная система, где родителям можно сообщить о том, что ребенка не будет в школе в определенный день и назвать причину. Аналогичные уведомления приходят и из школы: что сделать, что принести, когда сборы, когда на плавание или когда дети идут кататься на коньках.

Также через эту систему учитель может сообщить родителям о плохом поведении школьника.

"В начальной школе пользуются телефонами так, чтобы никто не видел. Обычно для того, чтобы позвонить по телефону кому-то из родителей. Никто не сидит в телефоне, чтобы играть. Но в средней школе, знаю от наших соотечественников, все серьезно, есть даже специальные ящики, куда их складывают", – рассказала Новикова.

По ее словам, немецкие дети не часто проводят досуг с планшетами, телефонами или игровыми приставками. Дети много времени проводят во дворе и занимают в кружках. Обычно у них просто нет времени на гаджеты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Полина Новикова рассказала, что в системе образования Германии властвует принцип ребенкоцентризма и создаются оптимальные условия для развития и реализации каждого учиника. В то же время нагрузка на школьников меньше, чем в Украине, и у них достаточно времени как на уроки, так и на развлечения.

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