'Не учат родной язык, историю и географию': активистка назвала проблемы обучения украинских школьников в Польше

В Польше в школах до сих пор нет украинского компонента, несмотря на то, что в стране находится большое количество детей из Украины. Поэтому украинские школьники не изучают историю Украины, язык и географию.

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Об этом сказала глава организации "Евромайдан-Варшава" и фонда Stand with Ukraine Наталья Панченко в проекте общественной инициативы "Голка" – "Мости України", передает Главком. По ее словам, в польском министерстве образования объясняют, что у нет бюджета для того, чтобы внедрять программы по изучению украинского.

Чиновники обещают, что найдут решение и якобы уже над этим работают.

Однако, отмечает Панченко, украинские школьники, которые с семьями переехали в Польшу из-за полномасштабного вторжения России в Украину, уже потеряют три года обучения.

"С пятого по восьмой класс очень важны для ребенка. Кто умел – забыл. А кто пошел в первый класс, не научился. И не все родители могут или имеют ресурсы. Если мама приехала одна с тремя детьми и ходит на работу, потому что нет никаких социальных выплат для украинцев в Польше, ей просто некогда этим заниматься", – сказала она.

Лидер фонда отметила, что необходимо создавать проекты для того, чтобы дети имели возможность изучать украинский язык и историю. Это должно быть ответственностью Украины. Польша заинтересована в ассимиляции украинских детей, поскольку за последние несколько лет украинцы увеличили ее ВВП на 1,5%.

Панченко добавила, что дети, которые начали обучение в польских школах и планируют получать образование в местных университетах, вероятно, останутся в Польше.

"Чтобы нам их вернуть, надо очень мудро прорабатывать политику возвращения. Чтобы она была действительно поощрительной и чтобы эти люди действительно испытывали доверие, чтобы они понимали правила игры", – добавила она.

Напомним, что около 40 тысяч украинских детей пошли в польские школы в новом учебном году. Несмотря на то, что с 1 сентября школьники обязаны быть на офлайн-учебе, их количество вдвое меньше, чем прогнозировало Министерство образования Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Министерстве образования и науки объяснили, обязаны ли школы учитывать оценки, полученные учащимися за рубежом.

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