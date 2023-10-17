Не в Украине: Кошевой из ''Квартала 95'' рассказал, куда планирует поступать его старшая дочь

Варвара Кошевая, дочь украинского шоумена Евгения Кошевого, планирует учиться в Польше и уже начала активно изучать иностранный язык. По словам звездного отца, девушка выбирает между тремя университетами.

Об этом артист рассказал в "Сніданок. Вихідний"". Он отметил, что Варвара планирует поступать по направлению вокал или актерское мастерство.

Дочь звезды "Квартал 95" учится в 10-м классе и активно наполняет контентом свои социальные сети. Поэтому, по словам ее отца, и дальше будет продолжать развиваться в этом направлении и выбирать высшее образование из творческих специальностей.

"Она активно учит польский язык. Хочет туда. Выбирает между тремя университетами. Хочет вокал, актерское мастерство", – рассказал Кошевой

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Ранее Евгений Кошевой рассказывал, что его дочь посещает психолога. Украинский шоумен отмечал, что Варвара ведет слишком активную жизнь в интернете, которая не нравится ему с женой.

По его словам, подростки могут встретить запрещенные сайты или же начать следить за людьми, которые будут негативно влиять на них. Поэтому, чтобы не возникали ссоры на фоне недоразумений, родители решили обратиться к специалисту, который лучше объяснит девушке то, что не могут донести они.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Александр Педан посоветовал делать родителям, если они предстали перед выбором покупать ребенку квартиру или оплатить обучение.

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