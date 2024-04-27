''Не вините во всем учителей!'' Ликарчук дал четыре совета, как мотивировать молодых педагогов идти работать в школу

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования и профессор Игорь Ликарчук заверил, что есть четыре пути обращения молодых учителей в школу. Первое и одно из основных – это существенное повышение зарплаты и отказ от равенств в ее начислении. Кроме того, нужно создавать новую систему оценивания качества работы педагогов. При этом стоит учитывать успехи школьника в движении для получения образования.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что следует перестать обвинять учителей во всех проблемах, формировать уважение к педагогам и их профессии внешне. И это должно происходить не посредством благодарностей или грамот, а в заинтересованности власти в труде этих специалистов.

"Перестать обвинять учителей во всех проблемах образования и воспитании детей. Формирование уважения к учителю и учительской профессии должно происходить снаружи. И не в форме вручения благодарностей и грамот два раза в год, а в ежедневной заинтересованности всех властных структур в учительском труде. Имею в виду не труд учителей по уборке парков, улиц или кладбищ, а интерес к их образовательной деятельности", – говорит работник образования.

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Кроме того, по мнению Ликарчука, следует перейти к новой схеме приема выпускников для получения педагогического образования. В частности, нужно сформировать интерес к педагогическому труду у подростков в школе и принимать в университеты на основе профессионально ориентированных тестов. Изменить подготовку в высших учебных заведениях на более современное и обеспечить учителей прохождением интернатуры.

Также нужно предоставлять учителю больше свободы и освободить его от выполнения не свойственных функций (МАН, олимпиады, конкурсы, обзоры и разнообразные шоу). То есть, по словам Ликарчука, не мешать педагогу работать и обеспечивать результат.

Он отметил, что на восстановление престижности труда учителя необходимо столько же времени, сколько оно разрушалось. Он уверяет, что быстрым этот процесс не будет, и он нуждается в большой и постоянной работе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что глава комитета по образованию поделился, почему в Украине не хватает учителей и как реформа решит эту проблему.

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