«Нести ахинею»: как красиво сказать по-украински

Когда человек говорит ерунду, путается в словах или придумывает что-то бессмысленное, часто говорят, что он "несет ахинею". В украинском языке есть немало гораздо более колоритных выражений, с помощью которых можно передать тот же смысл.

OBOZ.UA рассказывает, что самый простой вариант — "плести нісенітниці" або "верзти дурниці". Но есть и другие интересные фразеологизмы.

Можно также сказать "плести нісенітниці" або "верзти дурниці", если речь идет о бессмысленной или неуместной болтовне.

Він пів години щось патякав, але так і не пояснив, що сталося.

Еще одно характерное и очень образное выражение — "теревені правити". Так говорят о длинных, часто пустых разговорах, которые ни к чему не ведут.

Существуют также варианты "теревені точити" и "теревені гнути"..

У Михаила Коцюбинского, например, встречается выражение: "Тут треба щось робити, а не теревені-вені правити".

Если человек наговорил много неправды, глупостей или небылиц, в украинском языке есть особенно яркое выражение – "наговорити сім мішків гречаної вовни".

Иногда говорят также "намолоти три мішки гречаної вовни".

Сама "гречана вовна" – намеренно абсурдный образ, ведь шерсти из гречки быть не может. Именно поэтому выражение так хорошо передает нелепость сказанного.

Еще один образный фразеологизм — "наказати на вербі груш". Его используют, когда кто-то рассказывает небылицы, выдумывает или обещает что-то нереальное.

Він тобі ще й не такого на вербі груш накаже.

Близкое значение имеет и выражение "смаленого дуба плести" – говорить ерунду, придумывать что-то бессмысленное.

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