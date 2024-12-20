Нет связи с реальной жизнью: образовательный омбудсмен назвала главную проблему школьной программы в Украине

Украинские школьники продолжают учиться по программам, не имеющим связи с реальной жизнью. Кроме того, дети не успевают усваивать знания, что сказывается на их мотивации к получению образования.

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Об этом рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью Украинскому Радио. Она подчеркнула, что уже долгое время говорится о разгрузке образовательных программ, однако она все же не происходит.

"Мы уже десять лет говорим о разгрузке образовательных программ, но, к сожалению, она не происходит. У нас много непонятной информации, которую часто нельзя использовать в повседневной жизни. То есть нет связи с реальной жизнью. Пока мы идем по инерции и не делаем каких-либо радикальных шагов для того, чтобы разгрузить программы и не обучать очень быстро. Очень много тем, учителя должны выполнить программу. Дети не успевают их усваивать и это сказывается на мотивации учащихся к обучению", – сказала Лещик.

Напомним, образовательный омбудсмен также предложила оставлять школьников на второй год из-за неуспеваемости. Однако родители не поддержали такую идею и отметили, что в случае принятия такого решения следует ввести наказание и для учителей.

Украинцы сетовали на уместность изменений в условиях полномасштабной войны с длительными тревогами и отсутствием электроэнергии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что служба образовательного омбудсмена займется родителями, которые устраивают скандалы в школе и звонят по телефону учителям вечером.

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