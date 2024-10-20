Неудача – это рост. 5 способов воспитать ребенка более устойчивым, чем другие

Для того, чтобы дети могли преодолеть любые социальные, эмоциональные или умственные трудности эксперты советуют родителям развивать у них одно важное качество – стойкость характера. Деты, которые обладают этим навыком, лучше контролируют свои эмоции, восстанавливаются после неудач и прощают себя за ошибки.

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Как пишет CNBC, родителям стоит не устранять стрессовые ситуации, а учить детей, как с ними справляться. Издание собрало 5 советов от известных психологов и педиатров, как помочь ребенку быть устойчивым.

1. Позвольте ребенку извлекать уроки из неудач. Доктор Кен Гинзбург, профессор педиатрии в Детской больнице Филадельфии, утверждает, что некоторые родители ограничивают ситуации, которые, по их мнению, будут неприятны для детей. Это может задержать их развитие.

"Работа родителей – защищать своих детей и давать им возможность учиться на неудачах. Один из способов подготовить ребенка к трудностям – позволять ему иногда падать и снова вставать", – говорит он.

2. Позвольте ребенку волноваться. Когда ребенок приходит с проблемой, у родителей может появиться соблазн сказать ему: "Просто не беспокойся об этом". Однако умение справляться с тревогой и беспокойством является ключевой частью устойчивости, говорит Тарин Мари Стейскал, основательница Института лидерства в области устойчивости.

"Установите таймер на пять минут и попросите ребенка тревожиться о каждом аспекте его беспокойства. Когда период закончится, попросите отпустить тревоги и больше не думать о них", – посоветовала эксперт.

3. Вместе придумайте худший и лучший вариант развития событий. Это поможет ребенку чувствовать себя более уверенно, он поймет, чтохудший воображаемый результат не так плох, как он представлял, говорит Стейскал.

"Напоминание нашим детям о том, что они способны справиться даже с наихудшим сценарием, помогает им увидеть, что большинство проблем можно решить", – считает эксперт.

В то же время продумывание наилучшего варианта развития событий показывает, что положительный результат возможен.

4. Цените личностный рост. Чтобы помочь детям развить силу духа и устойчивость, важно обесценить внешнее подтверждение, отметил Скотт Маутц, автор книги "Ментально сильный лидер".

"Помогите детям сравнивать достижения с их собственными ожиданиями, а не искать одобрения от других людей. Вместо того, чтобы определять, соответствуют ли они чьим-то стандартам, поощряйте их думать: "Достиг ли я того, что намеревался сделать?" и "Становлюсь ли я лучшей версией себя?" – советует Маутц.

5. Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате. Дети будут сталкиваться с неудачами, пытаясь достичь своих целей, это неизбежно. Слишком большая концентрация на результате своих усилий может отбить у них охоту рисковать и расти.

Спрашивайте у детей, чему они научились в процессе, или было ли им весело. Это может помочь увидеть, что есть смысл пробовать что-то новое, даже если все идет не совсем так, как планировалось.

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