Неуместные фигуры, много фактов и некачественные задания: УЦОКО отреагировал на упреки относительно НМТ-2025 по истории Украины

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) отреагировал на манипулятивную информацию о содержании национального мультипредметного теста (НМТ) по истории Украины. В частности, в сети распространяются упреки, что программа заданий построена на малозначимых для поступающих событиях и обусловливает оценивание памяти учеников, а не их историческое мышление. Кроме того, комментаторы иллюстрируют свои утверждения некачественными тестовыми заданиями, которые якобы предлагают абитуриентам во время тестирования.

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Такая информация появилась на официальном сайте УЦОКО. Там подчеркнули, что в тестовых заданиях нет информации, которую бы не изучали абитуриенты. Кроме того, программу разработала специальная комиссия Министерства образования и науки на основе Государственного стандарта базового и полного общего среднего образования. Также программа соответствует действующей учебной программе по истории Украины для школ.

С программой могут ознакомиться все поступающие и убедиться, что в документе отсутствуют упоминания о подавляющем большинстве деятелей, о которых иронично замечают комментаторы. В частности, там нет Швайпольта Фиоля, Сигизмунда, Авенариуса, Юркевича, Вахнянина, Плетенецкого, Осипковского и других.

Также не соответствует действительности и упрек о том, что программа предусматривает знание деталей десяти русско-турецких войн. УЦОКО подчеркнул, что такая информация фейковая, хотя бы ввиду того, что их столько не было, а сама программа предусматривает проверку понимания поступающими украинского контекста ключевых исторических событий.

Неправдивой является и информация о том, что в тестовых заданиях есть неважные для Украины полемисты. На самом деле представители полемической литературы оказали большое влияние на общественно-политические и культурные процессы XVI в.

В то же время, многие события или деятели, фигурирующие в сообщениях в соцсетях как "избыточные для изучения", имели большое значение для становления Украинского государства. Уменьшение их исторического значения свидетельствует лишь о недостаточной исторической грамотности отдельных авторов, отмечает УЦОКО.

Также ведомство обращает внимание на то, что некоторые комментаторы используют обнародованные участниками экзамена задания. Однако после сдачи тестирования у поступающих забирают черновики, поэтому абсолютное большинство опубликованных материалов некорректно сформулированы с неуместно подобранными источниками, упущением важных деталей и тому подобное.

УЦОКО привел в пример такие задания и показал оригиналы. Кроме того, там отметили, что тесты заказываются у сертифицированных авторов, которые прошли обучение по тестологии и являются специалистами в исторической области. Каждое задание анализируется независимыми экспертами на соответствие программе, корректности и отсутствия ошибок. Затем подборки апробируются определенными учениками и студентами.

Специалисты ведомства готовы реагировать на конструктивную критику, рассмотреть обоснованные претензии и предложения, говорится в сообщении УЦОКО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что УЦОКО обратился к поступающим из-за "официальных заданий" НМТ-2025.

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