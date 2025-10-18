Ни один ребенок не знает оценок других: украинка рассказала интересные факты о школах в США

Украинская мама Любовь Жакун, которая сейчас проживает с детьми в Техасе (США), поделилась интересными фактами о школах, которые ее удивили. Так, например, ни один школьник не знает оценки других учеников, а учитель никогда не объявляет баллы в классе.

Об этом женщина рассказала в TikTok. Она отметила, что оценки приходят индивидуально в приложение или на электронный адрес. По словам Жакун, в учебном заведении очень тщательно относятся к конфиденциальности, а замечания о поведении остаются между школой и родителями.

Украинка также отметила, что в учебных заведениях запрещены мобильные телефоны. Дети не имеют права пользоваться гаджетами для связи во время учебы. Если же смартфон заметят, то его изымают, а родители должны заплатить штраф, чтобы его забрать. Сумма может колебаться от 15 до 25 долларов за каждое нарушение. Мама школьников отмечает, что это правило работает.

Так, например, дети не приносят телефоны в школу или сдают их утром в специальный ящик.

Напомним, украинская учительница Валерия Бучковская, которая сейчас работает в США, рассказала, что ее рабочий день в школе длится 6,5 часов. Так, педагоги встречают детей в 8:55 на улице, а уже в 9 начинаются уроки. Она поделилась, что ведет все предметы у детей, кроме музыки, искусства, физкультуры и библиотеки. То есть со своим классом она проводит ежедневно всего 4,5 часа. Так, один час Бучковская имеет на обед и еще час на перерыв.

Во время перерыва педагог планирует уроки. Раз в месяц учителя имеют педагогический совет, который длится 45 минут утром перед уроками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка назвала ключевую разницу между украинской и американской системами образования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!