'Никаких перекусов перед сном'. 12 странных правил родителей, которые на самом деле делают их детей лучшими людьми

Многие семьи заранее думают о будущем детей, когда создают ежедневные распорядки, чтобы подготовить их к успеху во взрослой жизни. Они анализируют, какие привычки в детстве хотели бы иметь, чтобы быть успешнее и счастливее, и используют их в воспитании детей.

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Такие вопросы заставляют многих родителей создавать и расставлять приоритеты всевозможных ожиданий и правил — не только для того, чтобы принести пользу своим детям в настоящий момент, но и в будущем. Издание Your Tango собрало 12 странных правил родителей, которые на самом деле делают их детей лучшими людьми.

1. Ранний отход ко сну, даже в выходные. Дети должны спать достаточное количество часов для восстановления своего тела и разума. Ответственность родителей в том, чтобы они установили здоровый график и распорядок дня для своих детей.

2. Никаких перекусов перед сном. Многие родители "закрывают" кухню на вечер не только для того, чтобы избежать беспорядка от позднего ужина, но и для защиты психического и физического здоровья своих детей. По данным Ассоциации врачей Северо-Западного Арканзаса, переваривание детьми пищи ночью может лишить организм восстановительных преимуществ во время сна.

3. Застилать кровати сразу после того, как проснулись. Родители, которые устанавливают такое правило, делают это не только для поддержания чистоты, но и помогают своим детям усваивать дисциплину и прививать здоровые привычки.

4. Никакого ношения обуви в доме. Эта практика может научить детей уважать пространство и имущество других людей. Помимо борьбы с грязью и пылью, снятие обуви оказывает положительное влияние и на психическое здоровье. Ходя босиком, вы получаете более прочную основу в своем теле.

5. Никаких ночевок. Дети, которым разрешено играть без присмотра, как правило, более активны, уверены в себе и общительны, чем их сверстники, но такая игра без ограничений не обязательно должна происходить во время ночевок.

6. Ношение вещей братьев и сестер. Это не только более экономически эффективно и устойчиво для всей семьи, но и может способствовать укреплению связи между братьями и сестрами, которую невозможно игнорировать.

7. Принудительный дневной сон. Даже для детей, которые переросли "приемлемый" возраст для дневного сна, продолжение этой привычки в молодом возрасте и подростковом возрасте может иметь большие преимущества. Согласно исследованию экономистов Массачусетского технологического института, люди, которые придерживаются практики ежедневного 30-минутного сна, на 2,3% более продуктивны, чем те, кто этого не делает.

8. Использование Интернета только в присутствии родителей. Многим подросткам это может показаться нарушением границ, однако проблемы безопасности возникают именно из-за неограниченного доступа в Интернет.

9. Не ходить в носках. По данным Ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава, существует ряд преимуществ в этом правиле – от улучшения кровообращения до улучшения иммунитета и улучшения сенсорного роста и силы.

10. Замена ругательств на "приятные" альтернативы. От дыхательных упражнений до медитации и открытого общения – есть более эффективные и продуктивные способы для детей справляться со своими неприятными эмоциями помимо ругательств.

11. Не выходить из-за обеденного стола, пока все не закончат. Так дети учатся терпению, которое, как правило, трудно освоить, особенно в раннем возрасте. Превращая ужины в позитивный и продуктивный опыт, наполненный открытым общением и похвалой, дети учатся ценить свое время с семьей, а не ненавидеть его.

12. Никогда не ложиться спать сердитыми. Родители, которые призывают своих детей никогда не ложиться спать сердитыми, будут стимулировать отличную коммуникацию и эмоциональный интеллект.

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