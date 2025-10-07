Никогда не говорите быстро и делайте паузы: почему результаты британского исследования стоит принять во внимание учителям

Паузы и короткие выступления делают общение лучше, чем если к длинному рассказу добавляется быстрый темп речи. Если учитель начинает быстро говорить, то дети считывают это как тревожность и сами становятся более нервными, не так последовательно излагают мысли во время ответа и ведут себя не так вежливо.

К таким выводам пришли британские исследователи из Корнуэльского университета, которые изучали общение на примере работы специалистов кризисных служб, информирует Освитория. Ученые отмечают, что не очень опытные учителя часто нервничают, что у них мало времени, а материала урока наоборот много. Поэтому они бессознательно ускоряют темп и экономят время на паузах. Это может привести к тому, что ученики начнут говорить так же.

Именно поэтому ученые советуют педагогам делать паузы на 5-15 секунд каждый раз, когда они чувствуют в этом потребность. В большинстве случаев в эти моменты слушатели тоже хотят отдохнуть. В то же время, опытные учителя знают, что теорию лучше подавать небольшими блоками, однако важно не затягивать последние фразы. Для этого специалисты рекомендуют заранее продумать яркое высказывание, фразеологизм, шутку и т.д., которым завершить рассказ.

Когда же интерес учеников потерян, а педагог еще не рассказал весь материал, ученые считают, что лучше завершить его рассказывать. Вместо этого перейти к отработке, после которой подать материал в виде интересности: "А вот еще чего вы не знаете" или "Есть еще один интересный факт".

Также стоит прекратить беседу с учеником, как только учитель почувствовал, что сказал все важное, но обязательно переспросить хотел бы он что-то добавить или рассказать по теме и подождать, если ребенок задумался.

