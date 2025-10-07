Посчитайте мысленно до 15: ученые дали совет учителям, как эффективно проводить урок

Итальянские исследователи Римского университета Ла Сапиенца советуют учителям считать до 15 после того, как они зададут вопрос на уроке. Только после этого стоит реагировать на поднятые руки или подсказывать ученику в его ответе. По словам ученых, дети мыслят и реагируют с разной скоростью, поэтому даже тем, кто привык сразу тянуть руку или знает ответ, нужно время подумать.

К таким выводам ученые пришли проанализировали все эпизоды молчания во время уроков в 12 различных начальных школах. Они определили, что учителя после заданного вопроса делают паузы не более чем одна секунда, а затем спрашивают другого ребенка или начинают подсказывать. Исследователи уверяют, что если это время увеличить, то правильных ответов будет значительно больше, информирует Освитория.

Кроме того, в случае увеличения времени, дети будут отвечать глубже и полнее тех, которые дают ответ сразу после вопроса.

В то же время, если учитель спрашивает что-то из нового материала, то школьникам нужно давать 1-2 минуты для размышлений. Ученые советуют именно это и озвучивать после вопроса, ведь быстрые ответы свидетельствуют о том, что ученики плохо поняли новую тему.

Также после короткого монолога педагога стоит давать небольшие задания, которые должны проходить в тишине. После этого добавлять работу в паре или в группе. Исследователи отметили, что паузы в речи, время ожидания ответа детей и перерывы на размышления помогают улучшить качество понимания темы урока, запоминание информации и глубину ответов.

