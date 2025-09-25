Каждый третий школьник в Украине не может самостоятельно выполнить домашнее задание: результаты исследования

33% учеников 5–7 классов тратят на домашние задания более 2 часов. В то же время, каждый третий школьник не может справиться с упражнениями самостоятельно.

Такие результаты были представлены на исследовании "Восприятие ученичеством 4-7 классов образовательного процесса", информирует медиа НУШ. Аналитики также отмечают, что чем активнее учителя применяют методики реформы Новой украинской школы, такие как коллективные обсуждения, работа в группах, творческие задания и т.д., тем выше становится способность детей выполнять домашнее задание самостоятельно.

Генеральный директор Директората школьного образования Министерства образования и науки Михаил Алехин отметил, что сегодня трудно говорить о какой-то измеримости этих результатов, поскольку фактически это исследование – это данные, которые позволят оценить в дальнейшем положительные или отрицательные изменения.

"На самом деле меня поразили показатели, которые подсвечивают, сколько учеников не готовы сегодня справиться с домашним заданием, которое задают. Это, на самом деле, очень большой показатель", – сказал Алехин.

Напомним, украинский педагог Людмила Булыгина, которая до сентября 2024 года работала учительницей информатики Политехнического лицея, поделилась идеями, что можно изменить в школе уже сейчас. В частности, она отмечает, что не может быть 12 "важных" предметов, на что обращает внимание каждый учитель в начале года. Именно поэтому должно происходить объединение предметов.

Педагог также предложила оставить домашнее задание для школьников только по математике, физике и химии. Ведь именно на эти предметы необходимо сместить все внимание, учитывая проблемы, возникшие в этих дисциплинах.

