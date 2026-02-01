Никогда не говорите 'кардіограма серця': почему это неправильно

Любой язык в значительной степени состоит из иноязычных заимствований – в украинском языке доля иноязычной лексики, по разным оценкам, составляет примерно 10-15%. И порой это приводит к появлению лингвостилистических ошибок, когда мы подряд употребляем слова разного происхождения, которые означают одно и то же.

В языкознании это явление называется плеоназм – от греческого слова "избыток, избыточность". Также его можно назвать межъязыковой тавтологией. OBOZ.UA объясняет суть ошибки на примере словосочетания "кардіограма серця".

Слово "серце" здесь очевидно является исконно украинским. Поэтому разбирать будем именно существительное "кардіограма". Оно имеет греческое происхождение и состоит из двух корней: частица γράμμα ("грамма") происходит от глагола, означающего "пишу" или "рисую", а частица καρδία ("кардия") непосредственно переводится как "сердце". Следовательно, термин кардиограмма сам по себе означает "запись работы сердца". Добавлять здесь украинское название органа, который исследует врач, нет никакой необходимости.

Тем более, что сделать кардиограмму какого-то другого органа просто невозможно. Запись показателей работы других органов будет называться в соответствии с греческим или латинским названием органа, который изучают:

ангіограма – исследование сосудов;

– исследование сосудов; гемограма – результаты исследования крови;

– результаты исследования крови; енцефалограма – запись активности мозга.

Кстати, "кардіограма серця" – это не единственный случай межъязыкового плеоназма, который допускают говорящие. Вот еще несколько распространенных вариантов:

прейскурант цін – "прейскурант" сам по себе означает список цен на товары;

– "прейскурант" сам по себе означает список цен на товары; вільна вакансія – словом "вакансія" и так называют свободное рабочее место;

– словом "вакансія" и так называют свободное рабочее место; пам’ятний сувенір – существительное "сувенир" происходит от французского souvenir "воспоминание, память";

– существительное "сувенир" происходит от французского souvenir "воспоминание, память"; головний лейтмотив – немецкое leitmotiv состоит из двух корней leit "руководящий, ведущий, главный" и motiv "мотив, тема";

– немецкое leitmotiv состоит из двух корней leit "руководящий, ведущий, главный" и motiv "мотив, тема"; в анфас – французское en face буквально переводится как "в лицо", поэтому употреблять его нужно без предлога;

– французское en face буквально переводится как "в лицо", поэтому употреблять его нужно без предлога; коллега по роботі – латинизм "коллега" и так означает товарища по службе;

власна автобіографія – автобиографию может написать только человек сам о себе, она в любом случае собственная;

– автобиографию может написать только человек сам о себе, она в любом случае собственная; IT-технології – в аббревиатуре IT буква t расшифровывается как technology, то есть буквально "технология".

