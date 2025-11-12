Никогда не говорите на украинском 'задати питання': эту ошибку часто делают украинцы

Общаясь на украинском языке, украинцы часто допускают ошибки в формулировке предложений. Например, многие говорят "задати питання", а это неправильно.

Учительница украинского языка из города Днепр Светлана Чернышева в видео на своей странице в социальной сети TikTok рассказала, как в этом случае нужно говорить. По ее словам, правильным вариантом будет поставити запитання.

"Не задавати, а ставити. Не питання, а запитання", – утверждает педагог и объясняет, что запитання – это обращение к кому-то, которое требует ответа, в то время, как питання – это проблема, которая требует решения.

