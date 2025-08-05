Никто из известных гостей не приехал: Руслан Цыганков рассказал показательную историю о детском лагере ''Железная смена''

Учитель физики Руслан Цыганков рассказал, что к детям, которые участвовали в проекте "Железная смена", не приехал никто из известных гостей. По словам педагога, тренинг обычно проходит в Буковеле, однако на этот раз он был в Винницкой области. Сам школьный преподаватель в этом году также встретился с подростками и поделился своим опытом.

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Об этом Цыганков написал в заметке в Тһгеԁѕ. Он подчеркнул, что вместо этого к детям приехали гораздо более ценные и важные гости, а именно защитники полка "Азов", которые пообщались со школьниками.

"Еще хочу рассказать очень поучительную историю. В "Железную Смену" обычно приезжают известные гости пообщаться с детьми. Но обычно "Железная Смена" проходит в Буковеле. Но в этот раз, она была в Винницкой области. И что вы думаете? Никто не приехал. Но приехали гораздо более ценные и важные гости. Ребята из Азова. Которым не важно куда ехать. Им важно, что это было к детям, и общением с ними. И дети были в восторге", – написал Цыганков.

Руководитель проекта "Железная смена" Александр Егоров в интервью Суспільному рассказал, что участники тренинга учились останавливать кровотечение, накладывать турникет и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Участие в тренинге приняли 260 детей в возрасте от 14 до 17 лет из разных областей Украины. В течение дня они изучали алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях: оценивали состояние травмированных, останавливали кровотечение, накладывали турникеты и проводили сердечно-легочную реанимацию. По словам Егорова, лагерь направлен на поддержку молодежи в условиях войны, развитие их осведомленности и жизненно необходимых навыков.

Школьники отметили, что такой опыт полезен для них. Некоторые из них поделились, что их родители попадали под обстрел, а кто-то сказал, что проживает в прифронтовом регионе, поэтому они будут иметь необходимые во время полномасштабной войны в Украине навыки.

Проект "Железная смена" имеет целью создание многоступенчатой современной системы подготовки молодежи и детей к жизни, учебе, труду и развитию в условиях военного времени. Участники – талантливые подростки с выдающимися достижениями в учебе, спорте, искусстве и творчестве, которые в результате российской агрессии потеряли возможность развивать свой потенциал, но не потеряли желание вносить свой вклад в развитие страны.

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