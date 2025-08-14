'Никто не осуждает Пяточкина, который забыл таблицу умножения': как оценивают детей в школах Канады

В школах Канады у детей учитель присылает письмо с промежуточными достижениями, а вместо оценок выставляют буквы. Кроме того, каждый ученик получает запечатанный конверт с буквами М, C, D и цифры от 1 до 4, каждая из букв пишется напротив определенных навыков обучения и рабочих привычек.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинская журналистка Анастасия Шкала, которая вместе с сыном эмигрировала в Канаду. Она объяснила, что у детей оценивают навыки выполнения обязанностей, создание и соблюдение плана, самостоятельность, организацию, работу в группе и тому подобное. Если школьник имеет проблемы с обучением, то учитель должен конфиденциально и максимально корректно указать родителям на это.

"У учителя цель – максимально корректно указать родителям на успеваемость детей. Конфиденциально, без публичного осуждения Пяточкина, который забыл таблицу умножения, без унижения родителей Сыроежкина, который скатился до двойки", – делится Шкала.

Цифры – это уровень прогресса ученика на этот период. Например:

"высокие показатели обучения превзошли ожидания" – 4

"темп обучения соответствует" – 3

"темп может повлиять на окончание учебного года" – 2

"вероятно, усложнит выполнение плана" – 1

NA – не изучалось или не оценивалось

В старшей школе все оценки можно увидеть в программе MyEducation – она общая для всех учебных заведений. Каждый семестр учитель выставляет оценки и пишет краткий обзор: что учили, что лучше удалось, что подтянуть и на что обратить внимание.

Оценки выставляются по следующей шкале:

Emerging – Начальный уровень понимания. Ученик только начинает осваивать материал. Developing – Частичное понимание. Есть базовые навыки, но еще нестабильно. Proficient – Полное понимание. Ученик уверенно выполняет требования. Extending – Продвинутое, глубокое понимание. Превышает стандартные ожидания.

