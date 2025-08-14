"Никто не осуждает Пяточкина, который забыл таблицу умножения": как оценивают детей в школах Канады
В школах Канады у детей учитель присылает письмо с промежуточными достижениями, а вместо оценок выставляют буквы. Кроме того, каждый ученик получает запечатанный конверт с буквами М, C, D и цифры от 1 до 4, каждая из букв пишется напротив определенных навыков обучения и рабочих привычек.
Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинская журналистка Анастасия Шкала, которая вместе с сыном эмигрировала в Канаду. Она объяснила, что у детей оценивают навыки выполнения обязанностей, создание и соблюдение плана, самостоятельность, организацию, работу в группе и тому подобное. Если школьник имеет проблемы с обучением, то учитель должен конфиденциально и максимально корректно указать родителям на это.
"У учителя цель – максимально корректно указать родителям на успеваемость детей. Конфиденциально, без публичного осуждения Пяточкина, который забыл таблицу умножения, без унижения родителей Сыроежкина, который скатился до двойки", – делится Шкала.
Цифры – это уровень прогресса ученика на этот период. Например:
В старшей школе все оценки можно увидеть в программе MyEducation – она общая для всех учебных заведений. Каждый семестр учитель выставляет оценки и пишет краткий обзор: что учили, что лучше удалось, что подтянуть и на что обратить внимание.
Оценки выставляются по следующей шкале:
