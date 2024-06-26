НМТ-2024. Вакуленко назвала две существенные ошибки, которые УЦОКО обнаружил в заданиях

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнаружил существенные ошибки в задачаниях на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). В частности, на сессии 18 мая были неправильно смакетированы варианты ответов по математике. Кроме того, возникла небольшая техническая проблема в заданиях украинского языка.

Об этом рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в интервью Освіта 24. Она отметила, что всем участникам соответствующей сессии будут компенсированы соответствующие баллы. Подавать дополнительные заявления для этого не нужно.

"Есть ошибка в задании по математике: неправильно были смакетированы варианты ответов. Так же была небольшая техническая проблема в заданиях по украинскому языку. Никаких заявлений подавать не нужно. Такая компенсация состоится для всех участников соответствующей сессии соответствующего дня", – заверила чиновник.

В таких случаях баллы будут перечислены согласно "Схему начисления".

Напомним, поступающие, сдавшие НМТ до 7 июня 2024 года включительно, уже получают результаты за экзамен. Они доступны в электронных кабинетах абитуриентов. Выпускникам следует периодически проверять персональные кабинеты, чтобы не пропустить важную информацию. Участники основных сессий получат свои результаты до 2 июля.

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