НМТ, гранты на обучение и аттестация по новой методике: что ждет заведения высшего образования Украины до конца 2025 года

В 2025 году Министерство образования и науки (МОН) планирует и дальше реформировать высшее образование в Украине. Так, планируется расширять программу грантов на обучение, а университеты будут продолжать оптимизировать.

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Кроме того, некоторые специальности получат большую финансовую поддержку от государства. Вчися.Медіа поделилось основными изменениями, которые произойдут в 2025 году в высшем образовании.

Национальный мультипредметный тест (НМТ)

Условия экзамена будут такими же, как и в 2024 году. Так, поступающим нужно будет сдавать 4 предмета. Из них три обязательных – украинский язык, математика и история Украины. А также один на выбор – украинская литература, иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский), биология, физика, химия и география. Основная сессия продлится с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля. Тестирование будет проходить в один день и состоит из двух блоков по 120 минут. Между этапами будет перерыв – 20 минут.

Гранты на обучение

В 2025 году поступающие также смогут воспользоваться грантами на обучение в университетах. В то же время большую поддержку получат аграрные специальности. В частности, для них планируется снизить пороговый балл, ведь абитуриенты нередко не набирают и 150 баллов.

В 2024 году приоритет для государства имели специальности в сфере ИТ и психологии. Прошлогодние поступающие могли получить гранты первого уровня (15000 грн), если имели от 150 баллов по двум предметам на НМТ и грант второго уровня (25000 грн) – более 170 баллов соответственно.

Государственная аттестация по новой методике

В течение 2024/2025 годов более 379 учреждений и 130 заведений высшего образования смогут пройти государственную аттестацию по новой методике. Таким образом, удастся оценить результативность работы и предоставить дополнительное финансирование лучшим.

Впервые в Украине аттестация будет включать экспертный анализ влияния на науку, оборону, экономику, общество. В процессе оценки будет учитываться кадровый потенциал, качественная публикационная активность, экспертная деятельность, материально-техническая база и т.д. Также будет учитываться оценка влияний деятельности учреждения. Участие в аттестации примут 2000 украинских и 300 иностранных специалистов.

Финансирование высшего образования

3 госбюджета на образовательные гранты и подготовку специалистов по приоритетным специальностям выделили 28 миллиардов гривен, что на 3 млрд больше, чем в 2024-м. Ранее научным работникам гарантировали установление ставок исходя из расчета должностного оклада младшего научного сотрудника на уровне не менее 11 прожиточных минимумов (по размеру по состоянию на 01.01.2020). В 2025-м эта норма не будет действовать.

На развитие возможностей университетов и поддержку системы высшего образования было выделено 200 миллионов долларов. Так, 1,5 млн. получат укрупненные вузы, 14,8 млн. пойдет на улучшение эффективности системы высшего образования. А также в приоритете поддержка вступительной кампании и экспертной возможности.

Всего МОН планирует оставить в Украине 100 подчиненных ему университетов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускников, которые не будут иметь ID-карты, не смогут составить НМТ-2025.

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