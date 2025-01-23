Нормально ли, когда мама не хочет делать домашнее задание с ребенком: объяснение психолога

Если мама не хочет делать домашнее задание с ребенком, то ей нужно разобраться с критериями к себе как к маме. Об этом замечает психолог Василиса Денисова.

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По словам эксперта, если мама не хочет делать домашнее задание, не любит играть и ходить на дополнительные задания вместе с ребенком, то это нормально. Об этом специалист рассказала в Instagram.

Она уверяет, что взрослые – это люди, у которых есть свои пожелания к жизни.

"Если мама чувствует себя условно плохой то нужно разобраться, какие у нее критерии к себе, как к маме. Потому что не делать домашнее задание с ребенком, не любить играть с ребенком, не любить ходить с ним, а бассейн – это нормально. Потому что мы – взрослые люди, имеющие какие-то свои пожелания к этой жизни", – говорит Денисова.

Накануне OBOZ.UA рассказывал, что дети, которым почти ничего разрешали в младшем возрасте, не имели свободы ответственности за их действие и решение. Более того, они часто не знают, что они хотят. Подобные ситуации возникают именно в подростковом возрасте. По словам эксперта, ребенок сам не знает чего хочет, ведь у него забирали свободу ответственности за его действия и решения, поэтому он не знает, как это "хотеть".

Поэтому родителям нужно дать возможность ребятам найти и попробовать, направлять, помогать и быть рядом в их шагах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о большой ошибке, которую совершают родители в воспитании детей.

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