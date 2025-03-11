Ноутбук или ручка с бумагой? Исследование показало, что более эффективно для конспектирования лекций

Ученики, которые делают заметки на лекциях и уроках, могут запомнить больше содержания позже. Одной из причин является то, что конспект от руки более активно поддерживает внимание, чем восприятие информации на слух или при чтении. Когда студенты записывают материал, они пытаются понять своего учителя, выделяя более важные вещи и размещая информацию по темам.

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Таким образом, новые знания "перемещаются" в долговременную память, информирует The Conversation. Во время сдачи экзаменов или ответа на уроках студенты легче вспоминают записанную информацию.

Конспект на ноутбуке

Заметки, которые студенты делают при печати на ноутбуке, отличаются от традиционных ручкой. В частности, ученики конспектируют лекции дольше (как по количеству слов, так и по количеству идей), а также дословно записывают более длинные части занятия. Тем не менее, обычний студент примерно на половине лекции отвлекался на социальные сети, задания, покупки и другую внерабочую деятельность в Интернете, пользуясь гаджетом для записи.

Конспект ручкой

Конспектирование лекций вручную привело к лучшей общей результативности тестов и оценкам курса для студентов бакалавриата. Согласно исследованиям, рукописный текст более активно привлекает мозг, чем набор текста, что лучше для обучения. Студенты, делающие заметки от руки, используют больше стенографии, визуальных сигналов (например, жирный шрифт, подчеркивание, стрелки и звездочки) и изображений (диаграммы, графики и таблицы), чем печатающие.

Писать ручкой особенно полезно, если преподаватель или учитель делает паузу во время лекции, чтобы студенты могли просматривать или дополнять свои заметки в реальном времени. В одном из исследований ученики, пользовавшиеся ручкой, добавляли в свои заметки в три раза больше новых идей во время пауз, чем пользователи ноутбуков.

Несмотря на преимущества заметок ручкой, есть ситуации, когда ноутбуки могут быть более уместны для заметок.

Студентам, которые медленно пишут или имеют проблемы с орфографией, конспектирование от руки может мешать обучению. Также с проблемами могут столкнуться ученики с особыми образовательными потребностями – аутизмом, дислексией, дисграфией и т.д.

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