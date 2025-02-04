Тетради неряшливы, почерк у детей ужасен, паста разного цвета: крик души учительницы возмутил украинцев

Учительница украинского языка Светлана Чернышева указала на значительную проблему, с которой сталкиваются педагоги. По ее словам, ученики 5–6 классов неаккуратно ведут тетради, пишут пастами разного цвета и имеют ужасный почерк, который трудно разобрать.

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Такой мыслью Чернышева поделилась в ТікТок. Она отметила, что когда учителя просят от учеников аккуратности, то родители сразу указывают на рекомендации Министерства образования и науки, где нет требования оценивания за ведение тетради. В то же время, украинцев возмутило такое заявление педагога и они не согласились с ее мнением.

"Тетради неопрятные, дети их не обертывают, выходят за берега на страницах, интервал между строк не придерживается, и пишут детишки нашими пастами разного цвета. Оценка за тетради никуда не учитывается. Снижать бал за почерк и опрятность нельзя. А когда начинаешь требовать от ученика чистоплотности, то родители сразу тычат нам в нос рекомендации МОН для 5-7 классов НУШ", – говорит учительница.

Она добавила, что педагоги сами не справятся с этим вопросом, поэтому нужна помощь родителей. Кроме того, такая небрежность прослеживается в цепи "тетрадь – внешний вид – гигиена – чувство ответственности".

"Можно уже пожалуйста молодых учителей, когда это закончится?"

"Столько всего перечислили, но гигиена, почерк, цвет ручки, поля и знания ребенка никак не связаны между собой".

"Мне 40, от руки почти не пишу. Зачем мне хороший почерк. Уже давно все печатное. И как почерк связан с ответственностью?"

"Учусь в 11 классе, и все те правила: которым нас учили в 4-7 классе (как правильно оформить тетрадь, как записывать домашние и классные работы), к за*нице сейчас и во взрослой жизни".

"Ой-ой-ой. Что-то такой совдепией повеяло. А еще лучше, позволяли бы учителям по рукам линейкой бить. Так может лучше общаться с родителями? Почему-то у нашей учительницы проблем на этот счет не возникает".

"Я за свой "не хороший" почерк (читается он хорошо) не попала на олимпиаду по украинскому языку, хоть и имела знания".

"Действительно, одна проблема у детей – тетради! Находиться в постоянном стрессе-мелочи, главное: цвет чернил, чистоплотность почерка и обложки".

"Моему сыну постоянно снижали оценки за почерк, что мы уже только не делали, сколько слез, крика, обид из-за того проклятого почерка. И что? В вузе просто печатный текст сдавал и все хорошо, тупее не стал".

"Согласна, что почерки у детей бывают неразборчивы и надо над этим работать. Зато они печатают умело – 21 век, все же. И зачем оценивать тетрадь, надо знание оценивать".

Украинская психолог Марина Романенко в видео в Youtube уверяет, что плохой почерк нужно "выписывать". Так, она советует давать детям задание ежедневно использовать прописи, хотя бы по 5 минут. По ее словам, для этого можно делать задания под музыку. Таким образом, школьникам легче воспринимать упражнения.

"Что касается самого почерка, здесь самое простое, вы берете прописи, говорите ребенку, что задача прописей не научить писать, а выписать так, чтобы ты писал достаточно быстро, чтобы твоя рука помнила. Чтобы ты писал правильно прописные буквы там где нужно, маленькие где нужно, и самое главное – чтобы ты понимал, что там написано", – говорит Романенко.

"Если вы говорите, что мы будем делать это весело, прикольно и недолго, что ребенку важно. Например, что он одевает наушники, слушает замечательную музыку и пишет под нее 5 или 7 минут. Сначала увлеките этим процессом, что он веселый и прикольный, а потом только добавляйте", – делится она.

Эксперт советует поговорить с учителем, чтобы узнать, что именно не так пишет школьник. Чем раньше родители станут заниматься этим вопросом, тем лучше будет для ребенка.

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