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Новосад назвала идею Шкарлета о школе с 5 лет "велосипедом, который не будет ехать"

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Экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад назвала заявление исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета о возможном начале школьного обучения детей с 5-летнего возраста неадекватным.

Идею руководителя Минобразования Новосад прокомментировала для издания Новое время. По ее словам, шесть-семь лет – тот адекватный период психофизического развития ребенка, когда он может идти в школу, и это полностью соответствует европейским практикам.

"Господин Шкарлет заявляет, что в мире есть практики обучения детей с пятилетнего возраста. Они, безусловно, есть, но не в школе, а в учреждениях дошкольного образования. Которые, как правило, во многих странах ЕС обязательны", – сказала Новосад.

По ее мнению, исполняющий обязанности министра образования продемонстрировал полное непонимание системы не только школьного образования, но и образования в целом.

Новосад напомнила, что в Украине есть принятый в 2017 году Закон "Об образовании", а также утвержденная и внедряемая двумя правительствами реформа – "Новая украинская школа".

"Они четко определяют структуру школы европейского уровня, ее продолжительность и три уровня школьного образования: начальная, базовая и старшая профильная. И все, что должен делать господин Шкарлет, – брать эти законы и внедрять. Вместо этого он пытается изобрести велосипед, который точно ехать не будет", – подчеркнула экс-министр образования.

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Автор
Борис Бондарь Борис Бондарь
Тема
Школа 2020
Персоны
Сергей Шкарлет Анна Новосад
Место
Украина
Теги
Школа Министерство образования Украины
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