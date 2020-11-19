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Новосад назвала ідею Шкарлета про школу з 5 років "велосипедом, який не їхатиме"

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Ексміністрерка освіти і науки України Ганна Новосад назвала заяву виконувача обов'язки міністра освіти Сергія Шкарлета про можливий початок шкільного навчання дітей з 5-річного віку неадекватною.

Ідею керівника Міносвіти Новосад прокоментувала для видання Новое время. За її словами, шість-сім років – той адекватний період психофізичного розвитку дитини, коли вона може йти до школи, і це повністю відповідає європейським практикам.

"Пан Шкарлет заявляє, що в світі є практики навчання дітей з п'ятирічного віку. Вони, безумовно, є, але не в школі, а в закладах дошкільної освіти. Які, як правило, в багатьох країнах ЄС обов'язкові", – сказала Новосад.

На її думку, виконувач обов'язки міністра освіти продемонстрував повне нерозуміння системи не тільки шкільної освіти, а й освіти в цілому.

Новосад нагадала, що в Україні є ухвалений у 2017 році Закон "Про освіту", а також затверджена і впроваджується двома урядами реформа – "Нова українська школа".

"Вони чітко визначають структуру школи європейського рівня, її тривалість і три рівня шкільної освіти: початкова, базова і старша профільна. І все, що повинен робити пан Шкарлет, – брати ці закони і впроваджувати. Замість цього він намагається винайти велосипед, який точно їхати не буде ", – підкреслила ексміністерка освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Школа 2020
Особи
Сергій Шкарлет Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Школа Міністерство освіти України
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