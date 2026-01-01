Новый год 'прийшов' или 'наступив'? Как правильно сказать на украинском

Итак, часы пробили полночь 1 января, с праздничных столов исчезли шампанское и мандарины, подарки нашли своих владельцев – "наступив Новий рік". Или, может, "настал"? А с большой буквы или с маленькой? Как правильно говорить и писать на украинском языке?

OBOZ.UA полистал для вас праздничные страницы языковых справочников. Рассказываем, как правильно рассказывать и писать о празднике.

Итак, с большой буквы мы пишем "Новий рік", если говорим о празднике: "святкування Нового року", "премія до Нового року", "це сталося на Новий рік", "побачимось після Нового року". Если же речь идет о начале нового 12-месячного периода, в таком случае пишем с маленькой: "це був новий рік його життя", "після цієї дати починається новий рік".

А что же этот год делает, когда часы бьют полночь? Языковеды здесь рекомендуют слово "настає". Когда мы говорим о периоде или моменте времени или каких-то абстрактных явлениях, следует использовать именно глагол "наставати":

настав Новий рік;

настала весна;

настав час;

настала тиша;

настав момент.

Глагол "наступати", согласно украинским словарям, имеет два основных значения: становиться на что-то ногой или надвигаться на противника, атаковать. Впрочем, даже в классической литературе встречаем его в том же значении, что и "настав":

Надворі, бач, Наступає свято... (Т. Шевченко);

Тихо в полі, гай темніє, Наступає літній вечір (Леся Українка).

Итак, если подытожить, получается, что о Новом годе можно говорить и что он "настал", и что "наступив". С точки зрения современного языкознания, первый вариант будет более корректным. Но и второй вряд ли можно считать грубой или недопустимой ошибкой.

