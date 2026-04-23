Новый тренд в TikTok может обернуться 5 годами тюрьмы: что грозит школьникам и их родителям за травлю учителей

Школьникам и их родителям предусматривается административная ответственность за унижение чести и достоинства своих сверстников или учителей. Это, в частности, касается и травли в социальных сетях, вроде российского TikTok-тренда "Дастин, Лукас". За такие действия подростки с 14 лет несут собственную ответственность.

Видео дня

Если ребенок впервые совершает нарушение, то он или его родители могут получить предупреждение, штрафы или возмещение. В случае повторения ситуации штрафы значительно возрастают. Об этом рассказала директор киевского лицея имени Бориса Гринченко Алевтина Багинская.

По ее словам, понести родители или школьники могут и уголовную ответственность. Она предусмотрена в случае, когда действия или бездействие родителей привели к тяжелым последствиям для здоровья или жизни ребенка (например, ребенок совершил тяжкое преступление из-за полного отсутствия присмотра или получил физические травмы). В таком случае может быть назначено ограничение или лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Такую информацию педагог предоставила реагируя на новый тренд в TikTok, где подростки унижают учителей в видео. Она подчеркнула, что за противоправные действия ребенка в интернете несут ответственность именно родители. Следовательно, закон защищает не только физическую неприкосновенность, но и моральную и социальную ценность личности. Лицо, совершившее правонарушение, не может оправдывать свой противоправный поступок тем, что оно не читало закон или не знало о его существовании.

На ситуацию с травлей учителей отреагировала и образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она отметила, что в Службу поступают обращения от педагогов, пострадавших от создания и распространения контента, который содержит признаки травли.

"Уже несколько недель социальными сетями, в частности в Тик-Ток, распространяются видео с фотографиями и смонтированными видео педагогических работников с недопустимым контентом. К нам уже поступают обращения от педагогов, пострадавших от создания и распространения такого контента, и от родителей, чьи дети делали и размещали подобный контент в социальных сетях", – указала Лещик.

Она напомнила об ответственности определенную гражданским кодексом, где указано, что снимать и публично распространять фото или видео любого лица можно только с его согласия. По словам чиновницы, состав правонарушения должны устанавливать правоохранительные органы и суд.

Лещик также дала рекомендации педагогам, которые могли пострадать от унижения. В частности, в Службе советуют:

сделать видеозапись с фиксацией того, кто разместил и что именно размещено;

сохранить ссылки на контент и аккаунт, с которого размещен этот контент;

загрузить видео (по возможности);

сделать скрины (при необходимости).

После фиксации следующим шагом необходимо подать заявление в полицию, в частности киберполиции и предоставить все зафиксированные доказательства. Правоохранительные органы осуществляют расследование таких случаев.

Напомним, среди украинских школьников распространяется тренд, в котором они снимают видео или выставляют фото учителей под нецензурный звук. Все это проявляется как неуважение и одна из форм буллинга педагога.Несмотря на разговоры о защите детей, требуют внимания и учителя, ведь уважение должно быть взаимным. Педагог отмечает, что свобода заканчивается там, где начинается унижение другого человека, а учитель – не персонаж для сбора лайков.

Об опыте попадания на такие видео рассказала и одна из популярных в сети учительниц из Черновцов – Алина Мец. По ее словам, неприятно осознавать подобную ситуацию. Педагог подчеркивает, что с уважением относится к ученикам, однако не понимает для чего они делают подобное. Ее сообщение стало вирусным в сети и набрало более 1,5 миллионов просмотров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что "учительница по специальности" озвучила непопулярное мнение о буллинге педагогов в TikTok.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!