НУШ превратилась в закупки парт и покраску стен, а подходы к обучению не изменились, – педагог

Доктор философии в области образовательных и педагогических наук и заместитель директора начальной школы Оксана Хомич считает, что реформа Новой украинской школы превратилась в закупку парт, принтеров и покраску стен. Зато подходы к обучению, которые предусматриваются образовательной программой, не изменились.

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Об этом педагог рассказала в подкасте Литера. По ее словам, некоторые учителя, когда стартовала НУШ, сразу стали категоричными в изменениях к преподаванию в школах.

"Для многих Новая украинская школа, на мою точку зрения, превратилась исключительно в закупки парт, принтеров, в покраску стен, ковриков. А подходы к обучению и преподаванию, какая идея ключевая была, они практически не изменились. Хотя идея НУШ заключается в чем? Изменение в подходах к обучению и преподаванию", – делится Хомич.

"У меня был случай, когда я у одной из коллег, кажется, был 16-й или 17-й год, спросила: "Стартует новая украинская школа, вы понимаете, что надо менять подходы к обучению?". А она сказала: "Мне абсолютно все равно. Я как работала, так и буду работать. И мне ничего не поменяет", – добавляет педагог.

По мнению Хомич, НУШ конечно усложняет жизнь учителям, ведь им нужно больше разрабатывать материалов и заинтересовывать детей. Однако есть педагоги, которые радуются таким изменениям, ведь это "развязывает руки" и способствует внедрению тех идей, которые им нравятся в обучении.

Кроме того, проблемой становится и то, что учителя часто не имеют понимания как вводить реформу в действие. Так, по словам заместителя директора, педагогам дали хорошую теоретическую базу, однако не разъяснили как это должно работать на практике.

"Когда я начала ездить по Украине и делиться опытом и рассказывать по деталям, как что должно работать, то мне в конце наших встреч коллеги говорили: "Наконец, наконец у нас пазлы сошлись. Теперь мы понимаем, как это должно быть", – рассказала Хомич.

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