Скандал из-за оценивания НУШ: образовательный омбудсмен предложила решение

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала искать компромиссы и взаимопонимание с учителями по методам оценивания в 5–9 классах Новой украинской школы (НУШ). В частности, она предложила дать право педагогическому совету учебного заведения выбирать либо новые, либо старые подходы в течение двух лет.

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В сообщении в Facebook чиновница отметила, что этого времени будет достаточно для того, чтобы Министерство образования и науки (МОН) откорректировало недостатки. А также уменьшило нагрузку на учителей во время оценивания, осуществило апробацию на базе отдельных общин, наладило коммуникацию и обучение с педагогами и родителями.

"Считаю, что в спокойном темпе, коммуникации и сотрудничестве с учительством и органами управления образованием мы добьемся хорошего результата. Хочу отметить, что во внедрении реформ мы не должны идти путем противостояния между педагогами и органами власти, а должны двигаться путем уважения, сотрудничества, взаимодействия, взаимодействия, коммуникации и учитывая мнения профессионалов в сфере образования", – написала Лещик.

Она отметила, что готовит письмо в образовательное ведомство с соответствующим предложением.

В сообщении чиновница указала, что ответ на петицию учителей, которая собрала более 25 тысяч подписей об отмене оценивания НУШ, оставляет в силе новые рекомендации. В то же время новые дополнительные разъяснения МОН не улучшили ситуацию и не решили проблему усложненной системы оценки, дополнительной нагрузки на учителей, адаптации оценки к разным предметам.

Напомним, раскритиковали новую схему оценки школьников и украинцы. Критерии оценивания предмета имеют четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале). Учителя и родители подчеркнули, что новый метод только добавляет работы для педагогов и в целом не полезен ни для детей, ни для работников образования. То, что предлагает МОН, отметили украинцы, находится вне разумного и никак не улучшит качество знаний учеников и не облегчит жизнь учителям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница назвала главные проблемы НУШ в 5-7 классах.

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