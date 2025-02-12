Нужна ли репетитору образовательная лицензия: ответ юриста

Репетиторам, которые проводят дополнительные занятия для школьников, не требуется лицензия. Ее должны иметь преподаватели, осуществляющие дошкольную или внешкольную деятельность.

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На этом отмечает юрист Наталья Челахи в Facebook. Так, соответствующие документы нужны детским садам и кружкам.

"Статья 43 Закона Украины "Об образовании" определяет, что лицензирование образовательной деятельности – это процедура признания способности юридического или физического лица предоставлять образовательные услуги на определенном уровне образования в соответствии с лицензионными условиями. Следует заметить, что в соответствии со статьей 1, этого же Закона, уровнем образования является дают определенный уровень Национальной рамки квалификаций", – отмечает специалист.

"Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины, устанавливают, что физические лица-предприниматели принадлежат к соискателям лицензии на осуществление образовательной деятельности исключительно на уровне дошкольного образования и в сфере внешкольного образования. Таким образом, законодательство определяет, что лицензированию подлежит образовательной деятельности физических лиц именно – на уровне дошкольного образования и в сфере внешкольного образования", – добавляет она.

Напомним, если должностная инструкция учителя не содержит обязанности создавать и вести ученические и родительские группы в Viber, педагог может отказаться от такой инициативы. Однако, если школьный преподаватель идет навстречу и коммуникирует таким образом, это говорит о его добровольных намерениях, а не о прямой обязанности.

Модируя школьную группу, учитель может устанавливать четкие правила коммуникации между ее участниками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что при оценивании учебных достижений школьников должны учитываться не только их знания, но и ценности и другие личные качества, в том числе поведение.

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