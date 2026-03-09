Нужно будет найти другую локацию: Татьяна Вакуленко назвала две страны, в которых поступающие не смогут пройти НМТ 2026

Поступающим, которые будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) за рубежом, стоит следить за перечнем стран, где можно будет пройти экзамен. Так, в частности, тем абитуриентам, которые находятся в Турции и Нидерландах, возможно, придется найти другую локацию.

Видео дня

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования в эфире Украинского радио. По ее словам, сейчас нет согласования от этих стран о проведении экзамена во временных экзаменационных центрах.

"Так же, как и в прошлом году мы проводим тестирование в Украине и за рубежом. Но перечень стран в которых мы работаем несколько изменится. Пока мы не имеем мы согласования от партнеров из Нидерландов и Турции, поэтому абитуриентам возможно будет найти другую, возможно не столь удобную локацию, в которой можно будет пройти тестирование", – сказала Вакуленко.

Напомним, абитуриентам могут отказать в регистрации на прохождение НМТ в 2026 году. В частности, это может произойти, если абитуриенты при создании персонального кабинета указали недостоверную информацию, не загрузили все необходимые документы или подали копии, не соответствующие требованиям законодательства.

Еще одним основанием для отказа может стать невозможность обеспечить особые условия, указанные в медицинском заключении. Официальный отказ в таком случае дает возможность абитуриенту с особыми образовательными потребностями сдавать экзамен непосредственно в учебном заведении, куда он планирует поступать. В случае отказа в регистрации, в кабинете абитуриента будет размещено соответствующее сообщение с указанием причины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что НМТ по физике в 2026 году будут сдавать по-новому.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!