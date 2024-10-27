'Нужно быть психологом': учитель рассказал о сложностях работы в школе во время войны

Учителя в школах в условиях войны сталкиваются с рядом проблем, часто связанных не только с постоянными воздушными тревогами, онлайн-обучением и организацией образовательного процесса. Иногда педагоги должны быть для школьников и психологами.

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Об этом сказал учитель из Киева, который преподает школьникам физику и информатику, а также снимает вместе с ними видео для TikTok, которые набирают миллионы просмотров. Своим мнением молодой педагог поделился в интервью Службе образовательного омбудсмена.

По его словам, нагрузка на учителя в условиях военного положения значительно увеличилась.

"Пришло понимание, что учитель должен быть не только учителем, но и психологом. Мы ведь живем в трудные времена. И судьбы бывают разные. И истории детей тоже. Это все нужно учитывать. Чтобы еще больше не травмировать ребенка тем, что ты поставишь двойку или поругаешь за что-нибудь", – сказал Цыганков.

Воздушные тревоги, по его словам, являются очень большой проблемой для обучения, особенно во время проведения офлайн-уроков.

"Большая проблема – это тревоги, ведь из-за них выпадает огромное количество уроков, которые потом нужно догонять", – добавил учитель.

Ранее Цыганков также отметил, что из-за низких зарплат молодые педагоги не хотят идти работать в школы. У них нет денежной мотивации, и эта проблема не нова, а возникла задолго до начала войны в Украине. Кроме того, молодым учителям часто не хватает принятия от старших коллег в учебных заведениях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев отметил, что родители должны объяснить детям, что происходит во время воздушной тревоги. Этот рассказ обязательно должен быть в положительном ключе.

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