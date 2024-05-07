Нынешние 6-классники будут учиться уже 12 лет: кто из школьников попадет под реформу НУШ

Нынешние шестиклассники будут учиться 12 лет согласно реформе Новой украинской школы. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, с 2027 года такие ученики перейдут в старшую школу, которая уже будет трехлетней.

В интервью журналистам Бабак рассказал, что первый этап реализации НУШ, который касается 5-6 классов, уже пройден. Сейчас внимание приковано к 7-9 классам. Впоследствии изменения будут внедряться и в старшей школе.

"Дети, которые будут переходить в этом году в седьмой класс, а с 27-го они уже перейдут в старшую профильную школу, которая будет не 10-11 класс, а 10-11-12 класс. Она уже будет трехлетней. Дети будут учиться 12 лет. Те, кто сейчас в 6 классе или младше, они уже будут учиться 12 лет. Это масштабная реформа", – сказал Бабак.

Он пояснил, что основная идея профильной школы – это уменьшение количества дисциплин, разграничение лицеев по разным дисциплинам и разгрузка учеников. Таким образом, школьники будут готовиться к следующему этапу обучения или получению профессии.

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Напомним, в Украине в 2025-2026 учебном году состоится пилотирование старшей школы. В каждой области появится по одному академическому лицею и по два профильных. В то же время в 10-12 классах предполагается сокращение предметов до 11-12.

Поскольку школьники перегружены большим количеством учебных часов и предметов, их родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы подготовить детей к поступлению. Согласно реформе старшей школы, дети в 10 классе смогут наверстать образовательные потери, что может исключить проблему дополнительных занятий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто будет преподавать в старшей школе и Украине после реформы.

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