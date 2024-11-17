Образовательный эксперт назвал прогноз об увольнении более 40% учителей в Украине хорошей новостью: это заставит власти поднять им зарплату

Образовательный эксперт Максим Короденко считает, что прогноз по поводу того, что 40% школьных учителей до 2030 года могут уйти из профессии, может быть для Украины и хорошей новостью. Когда школам не будет хватать педагогов, власть может серьезно задуматься о повышении им зарплат.

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Такое мнение бывший главный редактор газеты "Образование в Украине" высказал на своей странице в Facebook. Так он прокомментировал результаты исследования, проведенного Общественным союзом "Освіторія" и исследовательским агентством FAMA.

Опрос показал, что более 40% учителей настроены уйти из профессии до 2030 года, а только половина студентов педагогических специальностей планируют работать педагогами в школе в ближайшие годы.

Короденко подчеркнул, что учителя в Украине в течение многих лет пытаются донести до власти свои аргументы о необходимости повышать им зарплату. Однако, вероятно, проблема может быть решена только когда некому будет работать.

"Сейчас учитель – как автомобиль: он едет на последних каплях бензина и вот-вот остановится, но внешние советчики говорят, мол, давайте заменим смазку в двигателе, дольем омыватель стекла или даже перекрасим – и машина сразу помчит! Но ведь у машины заканчивается горючее. А без него все эти идеи так и останутся странными видениями и красивыми слайдами из презентаций", – отметил эксперт.

По его убеждению, низкая зарплата заставит оставшихся брать полторы ставки и больше, что может сказаться на качестве преподавания.

"Даже такое "латание" свободных вакансий имеет свои ограничения. Кстати, когда опытные педагоги уволятся, кто будет тянуть школьную реформу? Жаль, что до сих пор нет политиков или политической силы, которые последовательно поддерживали бы учителей. Поэтому, очевидно, изменения должны прийти эволюционным путем", – добавил Короденко.

Как сообщал OBOZ.UA, писательница Галина Пагутяк считает, что повышать зарплаты учителям необходимо, однако проблем в образовании это не решит. Педагоги получат больше денег, однако больше знаний предмета от этого у них не станет.

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