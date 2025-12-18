Образовательный омбудсмен предложила ввести срочные контракты для учителей сроком до 5 лет

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик предложила заключать с учителями срочные контракты сроком от трех до пяти лет. В отдельном документе должна быть разработана типовая форма срочного договора, где будут четко определены права педагогов и обязанности работодателя по оплате труда, условиям работы и ответственность за их нарушение.

Об этом Лещик рассказала в интервью Интерфакс-Украина. Она подчеркнула, что вопрос со срочными договорами стоит рассматривать только после поднятия заработных плат учителей.

"Контракт, по моему мнению, не должен быть на один год, он должен быть длиннее, например, от трех до пяти лет. На сегодня есть много сложностей с процедурой увольнения учителей за некачественную работу, когда они по возрасту просто не могут выполнять свои обязанности, или по жалобам от родителей. Мы имеем по этому поводу жалобы от директоров. Иногда их увольняют, а они восстанавливаются через суд и им еще вынуждены выплачивать за невынужденный прогул. Это все усложняет работу директоров над качеством образовательного процесса. Поэтому, я считаю, что должен быть контракт, но не такой кратковременный, потому что, среди прочего, могут быть проблемы с аттестацией, которая у нас предусмотрена раз в пять лет и другие проблемы", – сказала образовательный омбудсмен.

По ее словам, низкие зарплаты педагогов становятся одной из причин, почему молодежь не хочет идти в профессию. Ведь, учителя имеют ставку, которая не дотягивает до минимальной зарплаты, и много надбавок и доплат. Зато молодой школьный преподаватель не имеет надбавок, поэтому получает зарплату около 8 000 гривен. Поэтому, по мнению Лещик, необходимо увеличивать ставку учителя и уменьшать количество надбавок и доплат.

На уточнение, насколько реально довести минимальный оклад педагогов до трех минимальных зарплат, как предусмотрено законом, омбудсмен отметила, что это можно было бы сделать, если согласиться на увеличение нагрузки учителей.

"На самом деле, большинство учителей не работает 18 часов на ставку, они работают больше. То есть была идея, чтобы высвободить эти средства и сделать три минимальные заработные платы. К сожалению, она не нашла поддержки среди учителей. В то же время в случае введения увеличения нагрузки возникал бы вопрос распределения нагрузки в школах, в частности в сельских, чрезмерной нагрузки на учителя, профессионального выгорания и т.д.", – добавила чиновница.

