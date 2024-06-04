Обстрелы не помеха: опубликован неожиданный топ-5 регионов Украины, где учится больше всего студентов

В 2024 году рейтинг с самым большим количеством студентов в Украине возглавляет Киевщина. В частности, там зарегистрировано около 282 500 соискателей образования.

Вторую строчку занимает Харьковщина. Несмотря на постоянные обстрелы в этом регионе и повреждения корпусов университетов в высших учебных заведениях насчитано 123 208 студентов. Такие данные предоставило Министерство образования и науки, передает Гвара Медиа.

На третьем месте оказалась Львовская область – 104 874 студента.

Четвертую и пятую строчку занимают Днепропетровская и Одесская области – 75 408 и 72 193 соискателей образования соответственно. Следует заметить, что в этих регионах также нередко разрушаются здания из-за обстрелов и раздаются воздушные тревоги.

В то же время, согласно рейтингу Scopus в тройку лучших университетов в 2024 году вошли Киевский национальный университет им. Шевченко Харьковский национальный университет им. Каразина и Львовский национальный университет им. Франко.

Напомним, лидерами среди учебных заведений, в которые студенты больше всего подавали заявления на бюджет в 2023 году, оказались НУ "Львовская политехника", НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

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