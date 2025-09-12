Обучать детей будущего и защищать от манипуляций: в Киеве обсудили эволюцию образования в Украине

В Киеве состоялся пятый Саммит первых леди и джентльменов. В этом году мероприятие впервые было двухдневным и собрало наибольшее количество участников за время своего существования. Он был посвящен роли образования как фундамента мира, устойчивого развития, равенства и сотрудничества.

Видео дня

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что сейчас приходится физически бороться за право на образование, информирует OBOZ.UA. В частности, создавая подземные школы и укрытия, чтобы дети в условиях полномасштабной войны могли безопасно учиться.

"Главный урок в том, что права человека, вроде бы такие очевидные, защищенные, фундаментальные, – вовсе не данность. За них нужно бороться и защищать. Право на образование, право просто пойти в школу, поступить в учреждение высшего образования, развиваться нам сейчас также приходится ежедневно физически защищать", – сказала Зеленская.

В центре внимания Саммита стали четыре главных направления. Среди них:

доступ к образованию как базовому праву независимо от обстоятельств, в частности во время войны;

технологии и инновации с упором на их этическом использовании;

роль образования в продвижении мира и гуманитарных ценностей;

учительство как призвание и профессия, формирующая поколения.

Кроме того, в мире есть угроза недостатка знаний, и эти пробелы могут заполнять дезинформация и информационные манипуляции. Поэтому важно развивать критическое мышление.

"Ограниченное мировоззрение, как правило, идет рядом с агрессивностью и агрессией. Зато широкая осведомленность, как правило, воспитывает людей толерантных, эмпатичных, готовых слышать и понимать других. Есть надежда, что если сработает образование, нам не потребуется искать способы, как преодолеть конфликты", – отметила первая леди.

Участники встречи также обсудили возможности содействия развитию и углублению знаний благодаря искусственному интеллекту. Также во время Саммита презентовали результаты международного исследования "Образование как инструмент формирования личной устойчивости, социального капитала страны и культуры мира".

О мероприятии

Саммит первых леди и джентльменов – ежегодное международное событие, которое инициировала первая леди Украины Елена Зеленская в 2021 году. Впоследствии Саммит перерос в глобальную платформу, действующую постоянно. Это сообщество, объединяющее супругов первых лиц стран, которые стремятся использовать свое влияние для преодоления вызовов мирового масштаба.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 31% украинских школьников испытывает страх и тревогу во время учебы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!