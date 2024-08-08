Обучение в школах по субботам: в Житомир присоединилось еще несколько городов. Что известно

В Черкассах школьники будут учиться по субботам, а осенние каникулы отменят. Таким образом, городские власти хотят оптимизировать учебный процесс и изложить как можно больше образовательного плана в период, когда световой день длиннее.

Видео дня

Об этом "Суспільному" сообщил директор Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Богдан Белов. Он отметил, что дети будут иметь более длинные зимние каникулы.

"Это сделано с целью того, чтобы как можно больше учебного плана изложить до декабря, потому что в декабре может быть темно, и если будут отключения электроэнергии, то, соответственно, осуществлять учебный процесс будет гораздо сложнее. Поэтому было принято решение, что в субботу будет обучение", – сказал Белов.

Решение проводить 6-дневное обучение также приняли и некоторые общины в Полтавской области – Великорублевская, Зиньковская, Неболощанская и Пришибская. В 12 школах дети будут учиться дистанционно, сообщает Зміст.

Известно также, что в некоторых районах отменяют осенние и весенние каникулы.

Напомним, в первом семестре школьники Житомира будут учиться по субботам. Дополнительные уроки будут проводить для того, чтобы продлить каникулы в случае длительного отключения электроэнергии и избежать онлайна. Сейчас продолжаются консультации со школами, и впоследствии будет обнародовано официальное решение

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько школ в Украине, работающих полностью дистанционно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!