Обучение вдвое дешевле, а дети дольше остаются детьми: британская семья переехала в Португалию и сравнила образование в обеих странах

Британская семья переехала в Португалию, чтобы иметь возможность отдать своих троих детей в частную школу, обучение в которой им обходится на 26 000 фунтов стерлингов (более 1,5 миллиона грн) меньше, чем в Великобритании. В то же время, португальские дети дольше остаются детьми, тогда как британские взрослеют гораздо быстрее и проводят больше времени в гаджетах.

Об этом мама трех школьников Эбби Шоун рассказала в интервью Daily Mail. Она поделилась, что не ожидала от португальского образования такого уровня. Так, например, в учебное заведение, которое посещают их дети, учителя приезжают из любой точки страны.

"Моему сыну очень понравилась школа, и это было для нас большим двигателем, чтобы он чувствовал себя комфортно там, куда мы направляемся. В общем, образ жизни соответствовал нашей жизни и тому, кем мы хотели быть. Мы хотели, чтобы наши дети дольше оставались детьми. В Великобритании дети взрослеют очень быстро и проводят много времени, пользуясь современными технологиями, такими как iPad. Между тем, в Португалии, дети остаются детьми гораздо дольше, и нам это нравилось", – делится Шоун.

По ее словам, обучение троих детей в частной школе Португалии стоит всего 25 000 евро (более 1,2 млн грн), тогда как в Великобритании стоимость составила бы около 48 000 фунтов стерлингов (почти 3 млн грн).

Она добавляет, что в португальских государственных школах часто происходят забастовки, однако их не предупреждают заранее. Это вызывает трудности для тех, кто работает полный рабочий день, ведь детей нужно забрать во время обеденного перерыва. Именно поэтому они выбрали частное учебное заведение.

Шоун делится, что обучение в начальной школе в основном сосредоточено на математике и естественных науках. Она отмечает, что расписание занятий в течение семестра не меняется, но, по сравнению с Великобританией, часы уроков очень нерегулярны: иногда они продолжаются с 8:30 до 13:00, а потом до конца дня уже ничего нет.

Старший ребенок изучает британскую программу, однако близнецы посещали португальский детсад, поэтому будут продолжать учиться по этой программе.

Напомним, учителя в Португалии имеют зарплаты в размере 2-3 прожиточных минимумов, что в сумме составляет примерно 1640-2460 евро в месяц. Однако школьники не всегда уважают педагогов во время обучения. В частности, учителя не имеют должной поддержки от родителей относительно учебного или воспитательного процесса детей.

