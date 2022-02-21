Список длинный: за что именно будут судить подростков, которые жестоко избили трех школьниц в Запорожье

Правоохранители завершили следствие по делу о жестоком избиении трех школьниц в Запорожье. Прокуроры составили и направили в суд обвинительный акт.

Пятерых девушек будут судить, в частности, за хулиганство, разбой, кражу и вымогательство денег. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

По данным следствия, 22 ноября 2021 поздно вечером на площадке одной из школ Шевченковского района трех школьниц избили сверстницы.

"Телесные повреждения наносили руками, ногами и тупыми предметами. Избиение сопровождалось видеосъемкой одним из присутствующих. Кроме того, во время ссоры одна из нападавших требовала с потерпевших деньги для прекращения конфликта", – отметили в облпрокуратуре.

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При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры Запорожья направлены обвинительные акты по факту совершения хулиганских действий, вымогательства денег и похищения чужого имущества (ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 185 УК Украины).

Кроме того, в ходе досудебного расследования правоохранители раскрыли еще ряд тяжких преступлений нападавших в отношении потерпевших. А именно грабежи, разбои и хулиганства, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 296 УК Украины). По этим преступлениям обвинительные акты также направили в суд.

Установлено, что инициатором была самая активная участница потасовки – она будет находиться в СИЗО до 7 марта. Остальные четверо обвиняемых под домашним арестом.

По статьям, которые указаны в обвинительных актах, агрессоркам грозит:

ч. 2 ст. 296 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц) – ограничение свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком до 4 лет ;

ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, либо с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, либо с повреждением или уничтожением имущества, либо причинившим значительный ущерб потерпевшему) – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет;

ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества (кража) – карается штрафом от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до 3 лет;

ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, которое не опасно для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершено повторно, или по предварительному сговору группой лиц) – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет ;

ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) – наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи отдела полиции №3 Запорожского райуправления полиции главного управления Нацполиции в Запорожской области.

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