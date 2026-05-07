Обязательно ли оставлять ученика на второй год за двойку? Что говорит законодательство

Если школьники 3– 8 классов имеют 1– 3 балла по украинскому языку, математике, алгебре, геометрии, а для школ с обучением на языке меньшинств, также по этой дисциплине, то их могут перевести на следующий год с индивидуальным планом получения образования по соответствующему предмету. В противном случае, таких школьников могут оставить на второй год.

Об этом рассказала заместитель директора Виктория Школьная. По ее словам, если ребенок получает образование в том же классе повторно, то делать это он может не более одного раза в течение обучения на разных уровнях среднего образования. Основанием в обоих случаях является решение педагогических советов и согласие родителей.

"Ученика переводят дальше в 6–7 класс, но для него разрабатывается индивидуальный учебный план именно по тому предмету, где выявлен начальный уровень. Этот план утверждает руководитель учреждения, основанием является решение педагогического совета, плюс согласие одного из родителей или законных представителей", – отметила Школьная.

По ее словам, если родители не подают ни одного обращения, а результат начальный, то педагогический совет все равно должен принять решение и отразить его в приказе.

Напомним, родители украинских школьников не поддержали идею образовательного омбудсмена Надежды Лещик оставлять детей на второй год из-за неуспеваемости. В частности, они отметили, что в случае принятия такого решения нужно ввести наказание и для учителей. Кроме того, украинцы сетовали и на уместность изменений в условиях полномасштабной войны с длительными тревогами и отсутствием электроэнергии.

В то же время Лещик объяснила, что в Службу образовательного омбудсмена нередко обращаются родители школьников с временно оккупированных территорий с просьбой, чтобы ребенка зачислили в тот класс, в котором он учился до этого. Она отметила, что некоторые школьники имеют пробелы в обучении в несколько лет, поэтому такая норма для них необходима, чтобы ученики имели доступ к образованию.

