'Много ли людей, которых в 70-80-е годы оставляли на второй год, становились отличниками?' Учительница из Харькова выступила против идеи Надежды Лещик

Учительница начальных классов из Харькова Ольга Федотова не поддержала идею образовательного омбудсмена Надежды Лещик оставлять школьников на второй год. По ее словам, те ученики, которые не освоили программу хотя бы на среднем уровне, не освоят ее и в следующем году.

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Об этом Федотова рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Педагог указала на опыт людей, которые оставались на второй год в 1970-1980-х годах, но так и не стали отличниками.

"Кто не освоил хотя бы на среднем уровне программу, и на следующий год не освоит ее. Много ли людей, которых в 70-80-е годы оставляли на второй год, становились вдруг отличниками? Как по мне, эта идея вообще не должна рассматриваться в образовании", - сказала Федотова.

Напомним, в украинских школах могут разрешить оставлять детей на второй год обучения из-за неуспеваемости. Условиями для этого должны стать наличие начального уровня образовательных достижений ученика, длительные пропуски уроков или отсутствие в течение одного учебного семестра. Такую инициативу выдвинула образовательный омбудсмен. Чиновница предложила оставлять ребенка на повторный курс по решению педагогического совета. То есть это будет происходить без согласия родителей.

В то же время, не поддержал такую идею и бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. Он считает, что инициатива оставлять детей на второй год в школе направлена на разрушение украинской системы общего среднего образования. Экс-чиновник отметил, что при условии отсутствия мотивации у детей советская карательная педагогика не будет работать. Кроме того, в современной информационной среде, при желании, учиться можно не посещая школу.

По словам экс-чиновника, подобная практика существует в нескольких государствах бывшего СССР, а также там, где уровень мотивации детей бесплатно получить образование настолько высок, что подобное событие станет настоящей жизненной трагедией.

Не согласны с таким решением и родители школьников. Украинцы сетуют на неуместность изменений в условиях полномасштабной войны с длительными тревогами и отсутствием электроэнергии.

Тогда как учительница начальных классов Юлиана Довгопол поддержала инициативу Лещик, однако озвучила ряд проблем, которые могут возникнуть в таком случае. В частности, возникает риск, что участники образовательного процесса могут получить психологический стресс, возникнет стигматизация, это приведет к влиянию на классную динамику, а если ученики не изменят свое отношение к обучению, то это не даст необходимой эффективности.

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