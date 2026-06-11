Один день или два? Опрос украинцев о формате НМТ показал ожидаемый результат

В украинском обществе сформировался запрос на изменение формата проведения Национального мультипредметного теста (НМТ). В частности, большинство опрошенных поддерживает идею разделения тестирования по предметам на разные дни.

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Как сообщает портал "Освіта.ua", об этом свидетельствуют результаты исследования доверия и отношения к НМТ, проведенного Центром исследования образования в чрезвычайных ситуациях (KSE Institute). Так, 70% взрослых респондентов высказались за то, чтобы сдавать различные предметы не в один день. Похожую позицию разделяют и будущие абитуриенты: 57% учеников 11 классов также поддерживают такой подход.

Всего в исследовании приняли участие более 3700 человек. Оно включало опрос взрослого населения, а также онлайн-опрос первокурсников высших учебных заведений, одиннадцатиклассников и учителей.

В целом НМТ пользуется в обществе широкой поддержкой как инструмент для поступления в высшие учебные заведения Украины. Большинство опрошенных считает его справедливым и прозрачным механизмом отбора. В частности, 72% респондентов убеждены, что тест обеспечивает равные условия для поступающих, а 71% – что он способствует прозрачности отбора. Еще 69% считают, что НМТ помогает уменьшить коррупционные риски во время вступительной кампании.

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Положительное отношение к тесту более распространено среди молодежи: среди украинцев в возрасте 18-29 лет его поддерживают 58% опрошенных, тогда как среди людей старше 60 лет – 43%.

Участники тестирования, которые прошли НМТ, в основном оценивают этот опыт положительно. Почти все первокурсники (97%) отметили, что правила проведения были для них понятными. Также 89% признались, что не сталкивались с техническими трудностями, а 84% заявили, что не заметили нарушений со стороны других участников. В то же время 76% сообщили, что поступили в желаемое заведение высшего образования на выбранную специальность.

Учителя в целом также положительно оценивают НМТ: 76% педагогов считают его эффективным инструментом проверки знаний. В то же время 69% из них отдают предпочтение традиционному формату внешнего независимого оценивания (ВНО).

Среди проблем, на которые обращают внимание учителя, – снижение интереса школьников к предметам, которые не входят в тест: об этом заявили 82% опрошенных. Кроме того, только 52% педагогов считают, что школа пока способна самостоятельно подготовить ученика к результату 180+ баллов.

Что касается подготовки к УМТ, то она преимущественно происходит самостоятельно: аж 72% учеников полагаются прежде всего на собственные силы. Значительно меньше пользуются услугами репетиторов (44%), а на школьную подготовку рассчитывают около половины опрошенных (49%).

Отдельно стоит отметить, что вопрос льгот для поступающих с территорий боевых действий остается неоднозначным: 48% респондентов поддерживают такие льготы, тогда как 47% высказываются против.

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