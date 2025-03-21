Один из лучших учителей Украины назвал три произведения из школьной программы, которые следует экранизировать

Учитель украинского языка и литературы, который входит в топ-10 учителей мира по версии Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков, назвал три литературных произведения из школьной программы, которые стоило бы экранизировать. Это роман "Город" Валерьяна Пидмогильного, "Тореадоры из Васюковки" Всеводола Нестайко и "Тигроловы" Ивана Багряного.

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Об этом педагог рассказал в эфире подкаста "Літера". По его словам, есть устаревшая версия фильма "Тигроловы" с Ольгой Сумской режиссера Ростислава Синько, снятого в 1994 году. Теперь же снимают новую экранизацию.

"Слышал, что снимают новую версию "Тигроловов". Мне кажется, это будет хорошо. Потому что версия с Ольгой Сумской 90-х годов уже не актуальна. Также мне не хватает фильма по роману "Город". Это мог бы быть хороший мини-сериал на 4-5 серий. Это был бы качественный контент, при чем снять его в киевских локациях – Прорезная, Крещатик, Майдан, Красный корпус. И дети обожают "Город". Также, я думаю, что пора и "Тореодоров из Васюковки" немного оживить. Это вечная классика", – сказал Пройдаков.

Он добавил, что на Youtube есть кусочки "Тореадоров", снятые еще в Советском Союзе.

"Было бы неплохо из какой-нибудь одной части или из всех сделать даже мультсериал. Герои Ява и Павлуша в современных версиях – это было бы прикольно. Есть над чем работать", – добавил педагог.

Ранее Пройдаков назвал произведения, которые следует убрать из школьной программы. По убеждению учителя, школьникам лучше не читать травматические истории как "Федько-халамидник" Владимира Винниченко или "Украденное счастье" Ивана Франко. Также не интересны для детей будут и "Охотничьи улыбки" Остапа Вишни.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские школьники назвали по три книги из школьной программы, которые им было интересно и не интересно читать. Самыми интересными книгами стали "Портрет Дориана Грея", "Маленький принц" и "Мальчик в полосатой пижаме".

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