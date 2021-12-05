Перемены без перемен: что нужно знать об обновленных условиях работы школ в "желтой" зоне

В Украине, согласно статистике, ситуация с коронавирусом улучшается. В "желтой" зоне четыре области, в очереди на выход из "красной" – минимум восемь.

24 ноября Кабмин решил ужесточить карантинные правила, и более суровыми они станут прежде всего именно для "желтой" зоны. OBOZREVATEL рассказывает, что изменится для школ с 6 декабря – когда вступят в силу обновленные требования.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 3 декабря анонсировал, что уже на следующей неделе "красную" зону могут покинуть сразу минимум восемь областей из 19. И Минздрав уже попросил Госкомиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) принять такое решение решение.

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На эту же дату в "желтой" зоне было четыре области:

Кировоградская;

Тернопольская;

Харьковская;

Черновицкая.

Постановление №1236 – главный документ, определяющий правила жизни в условиях карантина для украинцев. И 24 ноября правительство решило сделать их более суровыми – в первую очередь, для "желтой" зоны. В основном они коснутся тех, кто не хочет вакцинироваться или пока сделал только одну дозу.

Главное новшество для школ – обновленное условие очного обучения. Ранее в "желтой" зоне заведения могли работать без ограничений, если 80% работников сделали хотя бы первую прививку против COVID-19. Теперь этого будет недостаточно: учиться за партами дети смогут, только если 100% коллектива их школы привились по крайней мере одной дозой.

Об "оранжевой" зоне отдельно не сообщали. Но можно предположить, что требование для работы без ограничений будет таким же – в предыдущей редакции постановления оно совпадало с тем, что было для "желтой" (минимум одна прививка у 80% коллектива).

Условия для работы школ в "красной" зоне не меняли – там, так же для очной работы необходима полная вакцинация всех работников. Также оставили норму о запрете работы учебных заведений, если на самоизоляции более 50% учащихся и сотрудников. В силе и разрешение на очное обучение школьников 1-4 классов и специализированных школ, независимо от уровня вакцинации коллектива.

Обновленные карантинные правила вступят в силу в этот понедельник, 6 декабря.

Если коротко – ничего нового. Формально изменения есть. Но на практике новацию нивелирует приказ Минздрава об обязательной вакцинации представителей определенных профессий, в частности – работников сферы образования.

Согласно приказу, с 8 ноября должны быть отстранены от работы все работники школ, которые не привили или уклоняются от него. Поэтому повышение с 80% до 100% количества работников, которые должны получить как минимум одну дозу вакцины для очной работы школы в "желтой" зоне, – ничего не изменит.

Прошел уже почти месяц с тех пор, как от них этого требует Минздрав. Поэтому в заведениях и так не должно быть никого из персонала без прививки против коронавируса (саботажи – отдельная история). Это касается всех: и директоров, и учителей, и поваров, и уборщиц.

Ситуация с вакцинацией работников школ и дистанционным обучением такая:

н а 27 ноября в Украине первую дозу вакцины получили 96,5% работников школ. Из них полностью вакцинированы 563 тысячи, или 86,4% от общего количества. Дистанционно работали 1,2 тыс. школ в "красной зоне", поскольку уровень вакцинации сотрудников не достигал 100%.

на 29 ноября по этой же причине в "красной" зоне учились дистанционно в 1014 школах. Это 7,3% от общего количества заведений среднего образования;

на 3 декабря 740 школ работали в "красной" зоне дистанционно (5,35%). По крайней мере одну дозу прививки сделали 96,8% работников учреждений общего среднего образования. При этом за последнюю неделю более 200 учителей-антивакцинаторов сделали прививки и восстановились на работе.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для представителей которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья или кто переболел. Каждый работник должен предоставить COVID-сертификат или справку для подтверждения. Сотрудников школ, которые не получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем с прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В селе Степангород Ровенской области школа ополчилась против вакцинации . Хотя из 87 работников заведения привили против COVID-19 только пятеро, все продолжили ходить на работу. Более того, – родители учеников их в этом поддерживают, а директор удлинила себе отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, выдать приказ об отстранении было некому. 30 ноября назначили нового директора.

В Ровно воспитательница с тремя мужчинами атаковала детский сад "Вишенка". Ее отстранили из-за отсутствия прививки против COVID-19, и она решила таким образом вернуть себе работу. На следующий день воспитательница пришла сама – была потасовка, а завхоз даже получила кулаком под глаз. Полиция по событиям в "Вишенке" открыла три уголовных производства.