Оксен Лисовой назвал топ-10 самых популярных специальностей среди поступающих на бюджет
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поделился в Facebook, какие специальности стали наиболее популярны среди поступающих на бюджет в 2023 году. В частности, рейтинг составлялся с учетом конкурсных предложений (КП) – открытых и фиксированных.
Так, по словам главы Минобразования, в первую пятерку по результатами поданных заявлений открытых КП вошли "Компьютерные науки", "Филология", "Право", "Психология" и "Менеджмент". Следующими по количеству вступительных документов стали "Инженерия программного обеспечения", "Среднее образование", "Маркетинг", "Медицина", "Кибербезопасность и защита информации".
Руководитель образовательного ведомства отметил, что в этом году в украинские учреждения высшего образования поступило более 470 тысяч заявлений. Среди них можно отметить популярные направления по поданным заявлениям из фиксированных КП, а именно:
- Дизайн
- Физическая культура и спорт
- Архитектура и градостроительство
- Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация
- Музыкальное искусство
- Филология
- Сценическое искусство
- Психология
- Аудиовизуальное искусство и производство
- Среднее образование
В Минобразования рассказали разницу между открытыми и фиксированными КП. Так, первые, подразумевают предложение, в котором количество мест определяется не сразу, а после получения баллов поступающими и выбора учебного заведения. Вторые имеют заранее определенное количество мест, заказанных государством или регионом.
Также стоит отметить 10 специальностей по зачислению на бюджет открытого КП:
- Среднее образование
- Компьютерные науки
- Медицина
- Инженерия программного обеспечения
- Строительство и гражданская инженерия
- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
- Филология
- Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника
- Агрономия
- Компьютерная инженерия
ТОП-10 по зачислению на бюджет фиксированного КП:
- Физическая культура и спорт
- Музыкальное искусство
- Дизайн
- Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация
- Архитектура и градостроительство
- Среднее образование
- Сценическое искусство
- Начальное образование
- Хореография
- Аудиовизуальное искусство и производство
Напомним, Оксен Лисовой также рассказывал, что в этом году был увеличен объем государственного заказа по нескольким направлениям, в частности инженерно-техническим, педагогическим и естественным. По словам главы образовательного ведомства, именно эти специальности необходимы для восстановления и поддержки государства во время войны Украины с Россией.
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