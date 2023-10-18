Оксен Лисовой назвал топ-10 самых популярных специальностей среди поступающих на бюджет

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поделился в Facebook, какие специальности стали наиболее популярны среди поступающих на бюджет в 2023 году. В частности, рейтинг составлялся с учетом конкурсных предложений (КП) – открытых и фиксированных.

Так, по словам главы Минобразования, в первую пятерку по результатами поданных заявлений открытых КП вошли "Компьютерные науки", "Филология", "Право", "Психология" и "Менеджмент". Следующими по количеству вступительных документов стали "Инженерия программного обеспечения", "Среднее образование", "Маркетинг", "Медицина", "Кибербезопасность и защита информации".

Руководитель образовательного ведомства отметил, что в этом году в украинские учреждения высшего образования поступило более 470 тысяч заявлений. Среди них можно отметить популярные направления по поданным заявлениям из фиксированных КП, а именно:

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Дизайн

Физическая культура и спорт

Архитектура и градостроительство

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация

Музыкальное искусство

Филология

Сценическое искусство

Психология

Аудиовизуальное искусство и производство

Среднее образование

В Минобразования рассказали разницу между открытыми и фиксированными КП. Так, первые, подразумевают предложение, в котором количество мест определяется не сразу, а после получения баллов поступающими и выбора учебного заведения. Вторые имеют заранее определенное количество мест, заказанных государством или регионом.

Также стоит отметить 10 специальностей по зачислению на бюджет открытого КП:

Среднее образование

Компьютерные науки

Медицина

Инженерия программного обеспечения

Строительство и гражданская инженерия

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

Филология

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника

Агрономия

Компьютерная инженерия

ТОП-10 по зачислению на бюджет фиксированного КП:

Физическая культура и спорт

Музыкальное искусство

Дизайн

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация

Архитектура и градостроительство

Среднее образование

Сценическое искусство

Начальное образование

Хореография

Аудиовизуальное искусство и производство

Напомним, Оксен Лисовой также рассказывал, что в этом году был увеличен объем государственного заказа по нескольким направлениям, в частности инженерно-техническим, педагогическим и естественным. По словам главы образовательного ведомства, именно эти специальности необходимы для восстановления и поддержки государства во время войны Украины с Россией.

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