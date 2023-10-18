Оксен Лисовой назвал топ-10 самых популярных специальностей среди поступающих на бюджет

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Оксен Лисовой назвал топ-10 самых популярных специальностей среди поступающих на бюджет

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поделился в Facebook, какие специальности стали наиболее популярны среди поступающих на бюджет в 2023 году. В частности, рейтинг составлялся с учетом конкурсных предложений (КП) – открытых и фиксированных.

Так, по словам главы Минобразования, в первую пятерку по результатами поданных заявлений открытых КП вошли "Компьютерные науки", "Филология", "Право", "Психология" и "Менеджмент". Следующими по количеству вступительных документов стали "Инженерия программного обеспечения", "Среднее образование", "Маркетинг", "Медицина", "Кибербезопасность и защита информации".

Руководитель образовательного ведомства отметил, что в этом году в украинские учреждения высшего образования поступило более 470 тысяч заявлений. Среди них можно отметить популярные направления по поданным заявлениям из фиксированных КП, а именно:

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  • Дизайн
  • Физическая культура и спорт
  • Архитектура и градостроительство
  • Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация
  • Музыкальное искусство
  • Филология
  • Сценическое искусство
  • Психология
  • Аудиовизуальное искусство и производство
  • Среднее образование
Оксен Лисовой назвал топ-10 самых популярных специальностей среди поступающих на бюджет

В Минобразования рассказали разницу между открытыми и фиксированными КП. Так, первые, подразумевают предложение, в котором количество мест определяется не сразу, а после получения баллов поступающими и выбора учебного заведения. Вторые имеют заранее определенное количество мест, заказанных государством или регионом.

Также стоит отметить 10 специальностей по зачислению на бюджет открытого КП:

  • Среднее образование
  • Компьютерные науки
  • Медицина
  • Инженерия программного обеспечения
  • Строительство и гражданская инженерия
  • Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
  • Филология
  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника
  • Агрономия
  • Компьютерная инженерия
Оксен Лисовой назвал топ-10 самых популярных специальностей среди поступающих на бюджет

ТОП-10 по зачислению на бюджет фиксированного КП:

  • Физическая культура и спорт
  • Музыкальное искусство
  • Дизайн
  • Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация
  • Архитектура и градостроительство
  • Среднее образование
  • Сценическое искусство
  • Начальное образование
  • Хореография
  • Аудиовизуальное искусство и производство

Напомним, Оксен Лисовой также рассказывал, что в этом году был увеличен объем государственного заказа по нескольким направлениям, в частности инженерно-техническим, педагогическим и естественным. По словам главы образовательного ведомства, именно эти специальности необходимы для восстановления и поддержки государства во время войны Украины с Россией.

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