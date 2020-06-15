Сбой на пробном ВНО: омбудсмен назвал основную проблему тестирования

Проблема пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), проведенного онлайн 15 июня, состояла в том, что школьники не получили представления о том, как будет проходить основная сессия.

Об этом в эфире ObozTV заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. "Серверы начали подглючивать, потому что огромное количество людей одновременно начали скачивание. Но проблема и негатив в другом. Очень плохо, что участники ВНО не получили конкретный, телесный опыт, как это происходит", – сказал он.

По словам омбудсмена, все задания пробного ВНО будут доступны для скачивания до 19 июня. В настоящее время определяется способ возврата средств тем, кто оплатил пробную сессию и не смог ею воспользоваться из-за технического сбоя.

В этом контексте Горбачев обратил внимание на то, что в некоторых случаях оплата осуществлялась не посредством онлайн-банкинга, а "по квитанции".

"Но я вообще не очень понимаю необходимость возврата всей суммы. На что пошла сумма? Она пошла на подготовку тестовых заданий. Их готовить достаточно сложно. Задания нужно было подобрать, верифицировать, защитить, напечатать, развезти. Тестовые тетради должны быть выданы тем, кто заявил о желании пройти пробное ВНО", – заметил омбудсмен.

Как писал OBOZREVATEL, 15 июня в Украине состоялось пробное ВНО в режиме онлайн, но из-за технических проблем его смогли пройти не все желающие. Ранее Сергей Горбачев сообщил подробности проведения основной сессии ВНО.