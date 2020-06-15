Збій на пробному ЗНО: омбудсмен назвав основну проблему тестування

Проблема пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), проведеного онлайн 15 червня, полягала в тому, що школярі не отримали уявлення про те, як проходитиме основна сесія.

Про це в ефірі ObozTV заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. "Сервери почали подглючувати, тому що величезна кількість людей одночасно почали скачування. Але проблема і негатив в іншому. Дуже погано, що учасники ЗНО не отримали конкретний, тілесний досвід, як це відбувається", – сказав він.

За словами омбудсмена, всі завдання пробного ЗНО будуть доступні для скачування до 19 червня. В даний час визначається спосіб повернення коштів тим, хто оплатив пробну сесію і не зміг нею скористатися через технічний збій.

У цьому контексті Горбачов звернув увагу на те, що в деяких випадках оплата здійснювалася не за допомогою онлайн-банкінгу, а "по квитанції".

"Але я взагалі не дуже розумію необхідність повернення всієї суми. На що пішла сума? Вона пішла на підготовку тестових завдань. Їх готувати досить складно. Завдання потрібно було підібрати, верифікувати, захистити, надрукувати, розвезти. Тестові зошити повинні бути видані тим, хто заявив про бажання пройти пробне ЗНО", – зауважив омбудсмен.

Як писав OBOZREVATEL, 15 червня в Україні відбулося пробне ЗНО в режимі онлайн, але через технічні проблем його змогли пройти не всі бажаючі. Раніше Сергій Горбачов повідомив подробиці проведення основної сесії ЗНО.