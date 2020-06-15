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ВНО в Украине не отменят: омбудсмен озвучил детали

  • Основная сессия ВНО состоится не онлайн, а в традиционном формате

  • Окончательную дату проведения ВНО 22 июня объявит главный санитарный врач Украины

  • Предварительная дата основной сессии – 25 июня

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Вероятность того, что внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году будет отменено, практически равна нулю.

Об этом в эфире ObozTV заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. "У меня были определенные опасения, но сейчас они уже сняты. Ситуация стала понятной, ВНО состоится", – подчеркнул он.

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Он также уточнил, что, в отличие от пробного ВНО, основная сессия будет проводиться в традиционном формате – с физическим присутствием выпускников.

В то же время Горбачев сообщил, что окончательная дата ее проведения пока не утверждена. Решающее слово остается за главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко, который должен сделать тематическое заявление за 3 дня до запланированной даты – 22 июня.

"Конечно, хочется больше определенности. Украина замерла в ожидании. Теперь нужно провести большую организационную работу, выполнить много важных решений и обеспечить нормальный процесс поступления в учреждения высшего образования", – сказал омбудсмен.

Как писал OBOZREVATEL, 13 июня Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания в Украине. Оно было проведено режиме онлайн в понедельник, 15 июня. Предварительно основная сессия ВНО назначена на 25 июня.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги
Персона
Сергей Горбачев
Место
Украина
Тег
ВНО
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